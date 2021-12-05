Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den flaş 'Omicron varyantı' açıklaması: Yakın zamanda Türkiye'de de görülmesi bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener; Güney Afrika'da görüldükten sonra tedirginliğe yol açan ardından da Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerde görülen Omicron varyantına ilişkin açıklamada bulundu.

Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun koronavirüsün "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini ifade eden Şener, Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu söyledi.

Omicron'un hızlı bulaşmasına karşın hastanelere yatış oranlarında artışa sebebp olmadığını belirten Şener, verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.

Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağını ifade eden Şener açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mart 2022’ye kadar tüm Avrupa’da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75’i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız"

Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Covid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen…"