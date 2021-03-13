Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, o illeri bir bir sıraladı!

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinin risk haritası il il yayınlanmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen normalleşmenin ardından haritada yaşanan değişimler merak konusu oldu. Konuya ilişkin konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, İngiltere varyantını vurgularken ve "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

TEDBİR ELDEN BIRAKILMAMALI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, vatandaşlar tarafından merak içinde beklenen "İllere göre risk durumu" haritası ile ilgili olarak A Haber canlı yayınında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, Avrupa'da yaşanan son durumun altını çizerek şu sözleri dile getirdi:

"Karadeniz'de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı... Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu."

O İLLERİN SEYRİNDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, geçtiğimiz haftalarda normalleşme adımının hemen sonrasında yayınlanan renklendirilmiş olan risk haritasına ilişkin olarak ise kimi illere dikkat çekti. Prof. Dr. Hasöksüz sarı ve mavilerin illerin daha da azalacağını belirterek turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, "Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor. Kapalı alanları biraz riskli görüyorum. Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim." ifadelerini kullanarak risk haritasına ve tedbir konusuna dikkat çekti.