Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı

Vatandaşların sokağa çıkma yasağı bitince rehavete kapılmaması için uyarıda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü özellikle Pazartesi gününe vurgu yaptı.

"SALGIN BİTMEDİ HALA DEVAM EDİYOR"

Sokağa çıkma kısıtlamasının bittiğini ama virüsün bugün 1670 vatandaşımıza bulaştığını ve 61 kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Özlü, "Salgın bitmedi devam ediyor. Eğer pazartesi sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" ifadelerini kullandı."BİRAZ

"TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM"

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tedbirlere uyulması halinde normal hayata dönüşün daha kısa zamanda olacağını belirterek, "Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim" dedi.

HEPİMİZİN TEDBİRLERE UYMASI GEREKİYOR

Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım.