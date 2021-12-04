Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan kritik uyarı: Antikor seviyesi düştüğü için 3.doz aşının olması gerekiyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki doz aşı olunduktan sonra antikor seviyelerinin düştüğüne yönelik çalışmalar olduğunu anımsatarak," Tabi ki bu daha ileri dönemlerde daha da açıklanacak ancak antikor seviyesi düştüğü için 3.doz aşının olması gerekiyor." dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sinovac aşısı olanlarda üçüncü dozun daha önemli olduğunu belirten Taşova, BioNTech'in de üçüncü doz aşının olunması ile bağışıklığın artırılması yönünde açıklaması olduğunu söyledi. Her varyantın aşıdan kaçmak için bir yol bulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yeşim Taşova," O nedenle vücutta virüs girdiği zaman çoğalmasını engellemek için antikor oluşturmak gerekir bu da aşıyla olur” dedi.

AŞI KARŞITLARINA SESLENDİ: SALGIN DEMEK AFET DEMEKTİR

Aşı karşıtı olanlara seslenen Taşova, ölen insanlara bakılması gerektiğini belirterek," 'Aşı oldu' öldü deniyor ama karşılaştırıldığı zaman aşı olmayıp ölenler daha fazla. İnsanların kafaları karışıyor. Şuan bir salgın yaşıyoruz. Salgın demek afet demektir. Afetten kurtulmanın yolu da yüzyıllar boyunca aşı olmuştur. Aşı olunmadığı dönemde dünyada nelere yol açıldığını görüyoruz. Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var. İnsanlar bunları görmeli” ifadelerini kullandı.