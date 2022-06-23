Bilim Kurulu üyesi Şimşek kötü haberi verdi: İstanbul'da yeni bir koronavirüs dalgası başladı! " Aşılarınızı yaptırın, maske takın"

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir kaldırıldı. Maske ve mesafe kuralı rafa kalkarken vatandaşlar da normalleşme süreciyle birlikte eski düzene dönmeye başladı. Salgın bir yandan devam ederken vaka sayıları da artıyor.

Özellikle test yaptırmak için başvuranların sayısının arttığı ifade edilirken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

AŞI VE MASKE TAVSİYESİ

Serap Yavuz Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da yaz aylarıyla birlikte yeni bir dalga başladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da yazla birlikte yeni dalga başladı. Geçen yaz TR'de yaklaşık 1 milyon kişi hastalanmış,10 bin kişi ölmüş. Bir milyon yerine 500 bin kişi hastalanırsa,5000 kişi ölmeyecek: Eksik aşılarınızı yaptırın, kapalı yerlerde maske takın derim ben."



