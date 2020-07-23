Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Vaka sayılarında artış olursa değerlendirme gerekecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs vaka sayılarının 900'lü rakamlarda seyrettiğini belirterek aktif vaka sayısında düşüş olduğunu belirtti.

Maske, mesafe ve el yıkamaya dikkat çeken Tezer, bu kurallara uyulmazsa vaka sayısının artabileceğini söyledi. Tezer," Önümüzde önemli günler var. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ancak bu bayramda ziyaretlerimizi mümkünse yapmamamız gerekiyor. El öpmelerinin olmaması gerekiyor. Bundan önceki bayramda sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Evlerden telefonla görüntülü arayarak büyüklerimizin, yakınlarımızın bayramlarını kutladık. Benzer şekilde aynı uygulamaları bu bayramda da yapmamız gerekiyor. Sohbetlerimizi kısa tutacağız, kalabalık yerlerden uzak kalacağız. Bunları sağlamazsak maalesef tekrar vaka artışlarını görebiliriz" diye konuştu.

VAKA SAYILARINDAKİ AZALMA TAKİP EDİLECEK

Vaka sayılarını değerlendiren Tezer, kritik bir noktada olduklarını söyleyerek,"Önümüzdeki durumu görmemiz ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir görüş ortaya sunabilmemiz için ‘vaka sayıları azalacak mı’ bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Mevcut durumda vakalar azaldığı sürece bazı düzenlemeler yapmak şartıyla açılmasıyla ilgili sakınca görünmüyor. Ancak önümüzdeki 15 gün vaka sayılarını görmek ve değerlendirmek açısından oldukça önemli. Bayram süreci oldukça belirleyici olacak. Eğer bayramda şiddetle söylediğimiz sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymazsak, evlere gidip bayramlaşırsak, sürekli kurban kesimlerinde temasımızı artırırsak, uygun şartlarda kurbanlarımızı kesmezsek ardındaki süreçte vaka sayılarında artış olursa, tekrar ciddi bir şekilde sonuçlarını değerlendirmek gerekecek. 'Okullar açılacak mı', bence bayram süreci bunun için belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYARSAK VAKA SAYILARINDA HIZLI BİR DÜŞÜŞ OLACAK"

"Havaların ısınmasıyla birlikte bulaşıcı özelliği azalmadı; ama insanlarımızın açık alanlarda olması, sıcak olduğu için kalabalık ortamlardan kaçınmasıyla birlikte vaka sayıları da azaldı." diyen Tezer şunları kaydetti:

"'Havalar ısındı, artık virüsün bulaşma özelliği azaldı' diye bir olayımız yok. Avrupa ülkelerinde insanlar toplu halde faaliyetler göstermiyorlar ve doğal olarak vaka sayıları daha hızlı azalıyor. Ülkemizde maalesef kapalı ortamlarda kurallara uymadan yapılan taziyeler, düğünler, nişanlar, küçük alanlarda, kapalı ortamlarda, insanların maske takmayıp toplu halde mesafe kurallarına dikkat etmeden bulunmaları sebebiyle vaka sayılarımız daha yavaş azalıyor. Bunlara dikkat edilirse emin olun birçok ülkedeki gibi vaka sayılarının daha hızlı azalıma geçeceğini söyleyebiliriz. Biz bu faaliyetleri yapalım; ancak kurallara dikkat edelim. Düğünlere gidelim ama daha az kalabalık gidelim, daha az kalalım. Maskemizi takalım, oynamayalım, kurallara uyalım. Mümkünse bunları açık alanlarda yapalım. Bunları sağladığımız sürece ülkemizde yavaş düşüş değil, daha hızlı bir düşüşün olacağını söyleyebiliriz."

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

"HAYAT UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.