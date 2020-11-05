Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama: Koronavirüsün yeni etkisi...

Günlerdir konuşulan koronavirüsün mutasyona uğradığı iddiaları ile ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, açıklamasında "Mutasyon sürekli oluyor. Koronavirüsün başından beri bu virüsler sürekli mutasyon geçiriyor. Bu virüs, sürekli değişim ve dönüşüm içinde. Bu mutasyonların virüsün akışını değiştirdiği yönündeki iddialar henüz kanıtlanmış değill ancak son zamanlarda bazı yayınlar var. Bu yayınlara göre, mutant virüs daha çok görülüyor ve daha kolay bulaşıyor. Virüsün uğradığı mutasyonun, virüsün bulaşıcılığını artırdığı yönünde gözlemler var. Bunlar henüz kesin kanıt düzeyinde değil ama daha düşük kanıt seviyesinde diyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

"KOVİD-19'UN YENİ ETKİSİ…"

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, koronavirüsün yeni etkisi olduğu ve koronasomni adı verilen tedavisi zor bir uyku bozukluğuna neden olduğu iddiaları ile ilgili "Koronavirüs, uyku bozukluğu veya depresyon gibi hastalıklara sebep olabilir. Koronavirüsün sonuçlarını ve etkilerini henüz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tedavisi biten vakalar yeni yeni takibe gelmeye başladı. Uzun süren semptomlar oluyor. Aylarca devam eden, tam iyileşmeyen sürekli halsizlik ve öksürük gibi yakınmaları olan hastalar var. Sinir sistemi tutulumların kalıcı olduğuna dair bazı çalışmalar var. Hastadaki şikayetlerin düzelmesi zaman alabiliyor. Bazen iki üç ay bazense altı ay kadar sürebiliyor. Bunlar her hastada her zaman olan şeyler değil." ifadelerini kullandı.

"MEGAKENT İSTANBUL'DAKİ VAKA ARTIŞLARININ SEBEBİ…"

Son günlerde İstanbul'da yaşanan koronavirüs vaka artışına yönelik açıklamalarda bulunan Özlü, artışa sebep olan alanları sıraladı ve yeni tedbirlerin gelme ihtimaline yönelik, "Tedbirlerin sıkılaştırılması kamu yönetimine bağlı ancak şu an yaşadığımız en büyük problem; yeme içme alanları, restoranlar, fabrika ve kurumların yemekhaneleri, çay ve kahve içme alanları, toplu taşıma, iş yerlerindeki kapalı mekanlar, asansör gibi dar alanlar en çok bulaş olan yerler. Kapalı mekanlarda çalışan birçok kişinin karşılaştığı alanlar riskli. En tehlikeli alanlar sigara içme alanları. Maske takmıyorlar ve sigara dumanıyla birlikte aslında virüste üflüyorlar. İş yerlerinde maske çıkarılarak çay kahve içilmesi bile büyük risk. Bulaşlar en çok bu şekilde oluyor." dedi.

NE ZAMAN NORMALE DÖNÜLECEK?

Herkesin merak ettiği normale dönüşün ne zaman olacağı konusunda tahminlerini belirten Özlü, aşı çalışmalarının etkisine vurgu yaparak "Normale dönüş ne zaman olur bunu kesin olarak bilemiyoruz ancak önümüzdeki yıl pandeminin tümüyle sonlanmayacağını tahmin ediyorum. Yapılacak aşıların salgını durdurması için toplumun yüzde altmışını aşılamamız gerekiyor. Bu da uzun bir süre. Kurallara dikkat edilirse, aşılar özellikle risk grubuna zamanında yapılırsa önümüzdeki yaz normale dönüş konusunda daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum." dedi.