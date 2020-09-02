Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte artan vaka artışları korkutuyor. 1500'lü rakamları da geçen günlük vaka sayılarının kış aylarıyla birlikte artması beklenirken Sağlık Bakanlığı da kış ayı için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de salgın sürecinin yürütülmesine tavsiyeleriyle katkı sunan Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Toplantıda artan vaka sayıları ve alınması düşünülen tedbirlerin konuşulacağı ifade ediliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00’de toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.