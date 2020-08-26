Bilirkişi olmak için bir çok yerine getirilmesi gereken şartlar vardır. Bunlardan bazıları, Başvuru formunu doldurduğu tarihte 25 yaşını geçmiş olmak, Bilirkişilik temel eğitimi tamamlamış olmak, Bilirkişi başvuru formunu doldurduğu tarih itibariyle fiil ehliyeti sahibi olmak, Bilirkişilik yapılacak alanda en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak ve Disiplin suçları nedeniyle sicilinde kirlenme bulunmamaktır. Peki Bilirkişi nasıl olunur? Bilirkişi nedir? Bilirkişi başvuru için hangi belgeler gerekir?

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Bilirkişi, uzmanlığı ile özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişilerdir.

BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR?

Başvuru Kabul Şartları aşağıdaki gibidir;

Başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (5271 sayılı

CMK’ya göre düzenlenecek ceza listesi için)

Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK’ya göre

düzenlenecek hukuk listesi için)

Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak

Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya

sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

7-Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra

etmek,

Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan

şartları haiz olmak,

Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak

zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

Tüzel kişiler için; (Sadece 5271 sayılı CMK’ya göre düzenlenecek ceza

listesine başvurabileceklerdir.)

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi

ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak,

Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin İstanbul Adliyesi Resmi Sitesi olan http://www.istanbul.adalet.gov.tr/ adresinde Duyurular bölümündeki ilanda yer alan Başvuru Formunu doldurduktan sonra çıktısı ve gerekli diğer belgeler ile birlikte 01 Ekim – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -3.(eksi üç) katta Adli Sicilin yanında bulunan A1-3B16 nolu odaya bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecek.

Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi Nitelikli Elektronik İmza kullanılarak UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilir. UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanarak belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Komisyon Başkanlığına gönderilir.



BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru için Gerekli Belgeler ise şöyle;