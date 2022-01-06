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Biliş isminin anlamı nedir, Biliş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Biliş isminin anlamı; Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Biliş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Biliş isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Biliş isminin anlamı nedir, Biliş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Biliş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Biliş ismi ne demek, Biliş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Biliş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Biliş İsminin anlamı nedir? TDK Biliş anlamı:

Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf anlamına gelmektedir.

Biliş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Biliş isminin kökeni: 

Biliş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Biliş ismini kullanan bulunmamaktadır.

Biliş isminin cinsiyeti: 

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Biliş isminin rengi:

Magenta 

Biliş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Biliş isminin Harf Analizi Nedir ?

Biliş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
B : Sezgisel, sakin
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
L : Sanatsal, naif, yetenekli
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Biliş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Biliş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
B : 2
İ : 12
L : 15
İ : 12
Ş : 23
= 64 – Biliş İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Biliş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Biliş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Biliş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
B: 2   İ: 9   L: 3   İ: 9   Ş: 1 = 24
2 +  4 = 6 Kader sayısıdır

Biliş isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

 

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Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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