Bilkent Üniversitesi kopyaya karşı öğrencilerden 'Onur Yemini' istedi

Koronavirüs salgını süresinde final sınavlarını uzaktan online yapma kararı alan Bilkent Üniversitesi, öğrencilerin kopya çekmelerine bir takım önlemler aldı. Üniversite, sınav esnasında öğrencilerin odalarını görebilmek için öğrencilerin evlerine kargoyla ücretsiz şekilde 'ayna' gönderdikten sonra şimdi de öğrencilerin sınavda kopya çekmediklerinden emin olabilmek için el yazısıyla “onur yemini” yazıp mail yoluyla göndermelerini istedi.

Ankara'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin yazılmasını istediği “onur yemini” metni şöyle:

“Final sınavlarım için sunacağım çalışmanın tamamen bana ait olacağına şeref sözü veriyorum. Herhangi bir kaynaktan herhangi bir yetkisiz yardım almayacağım ve başkalarına bu tür bir yardım sağlamayacağım. Herhangi bir dürüstlük ihlalinin disiplin soruşturmasıyla sonuçlanacağını ve ağır cezalara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.”

SINAVLARDA AYNA KULLANILMASI ZORUNLU KILINMIŞTI

Bilkent Üniversitesi, öğrencilere online final sınavlarında öğrencinin odasının tamamını görebilmek için ayna göndereceğini duyurmuştu. Öğrencilerden, "Öğrenci Bilgi Edinme Sistemi" olan "STARS" üzerinden aynanın gönderilmesini istedikleri adresi güncellemeleri istenmişti. Öğrenciler, bilgi edinme sistemine girdiklerinde, “Ayna teslim adresi” yazılı bir butonla karşılaşmışlardı. Öğrencilere gönderilen e-postada, “Üniversite, sınavlar için çözüm benimsemeye ve tüm öğrencilerin bir ayna kullanmasını zorunlu kılmaya karar verdi” ifadesi kullanılmıştı.

Sınavlarda ayna sistemi nedir? Ayna sistemi nasıl uygulanacak?