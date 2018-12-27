Bill Clinton Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLL CLİNTON KİMDİR?

Doğum tarihi : 19.Ağustos.1946

Bill Clinton kaç yaşında : 72

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Devlet Başkanı

Bill Clinton doğum yeri : Arkansas, A.B.D.

BİLL CLİNTON BİYOGRAFİSİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı William Jefferson "Bill" Clinton döneminde, ülkesi tüm tarihinin en barışçı ve en parlak ekonomik dönemlerinden birini yaşadı. Franklin Roosevelt'den bu yana ilk defa bir demokrat parti adayı ikinci kez başkan seçilmişti.

Tarihlarından birine, 30 yılın en az enflasyonuna, halkın en fazla ev sahibi olduğu, suç oranının en fazla düştüğü, ve insanların ekonomik olarak en güçlü olduğu dönemlerden birine imzasını attı. Uzun yıllardır ilk defa bütçe’nin denklendiği ve hatta bütçe fazlası yaşandığı günler getirdi.

2000 yılı kutlamalarını, Clinton ırk farklılıklarını yoketme yolunda önemli gelişmeler katedilen bir dönem olarak tarihe geçirdi. Başkanlığının ikinci yılında halka sağlık reformu başarısızlığa ulaşınca, Clinton bir dönemi değiştererek ; “Büyük devlet dönemi sona ermiştir” diyerek; kanunları insanların işlerini koruyabileceği, ailelerin hasta çocuklarına ücretsiz olarak bakabileceği, silah satışlarının sınırlandırıldığı , eğitime yeni katkılar sağlayarak ve doğa koruma planlarına adım attı.

Bill, 19 Ağustos 1946 yılında Arkansas'in Hope şehrinde dünyaya geldi. Doğumundan 3 ay sonranda öldü. 4 yaşındayken annesi üvey babası Roger Clinton ile evlendi. Lise döneminde, William Jeferson kendi isteğiyle üvey babasının soyadını aldı. Okulu bir çok defa profesyonel bir müzisyen olmak için bırakmayı düşündü; ancak Boys Nation üyesiyken, beyaz saray da başkan John F. Kennedy ile tanıştı. Bu da onun halk hizmetine ilk adım atmasını sağlayan yıllara adımını attırdı.

1968 yılında Georgetown Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra; burslu olarak Oxford Üniversitesi'sinde okudu. 1973 yılında Yale Üniversitesi'sinden hukuk eğitimi aldıktan sonra politikaya atıldı. İlk kez seçimlere 1974'de Arkansas’da girdi ve başarılı olamadı. Bir sonraki sene Hillary Rodham ile evlendi. Chelsea isimli bir kızları oldu. 1976 yılında Arkansas'da bölge savcısı olduktan sonra; 1978 yılında vali seçildi. 1980'de dönemi bittiğinde tekrar aday olmasına rağmen seçilemedi. Fakat , 2 yıl sonra 1982'de tekrar vali oldu ve 1992 yılında başkan seçilene kadar valilik görevine devam etti. 1992'de başkanlık dönemi bitmek üzere olan George Bush'u yenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı oldu.

1998 yılında, Monica Lewinsky ile olan ilişkisini yalan söyleyerek gizlemekten dolayı Beyaz Saray tarihinde ikinci kez resmen suçlanan (İngl. impeach) başkan oldu. ABD senatosunda yapılan yargılama sonucunda aklandı. Tüm halktan bu ilişki yüzünden özür diledi ve işine devam etti.

Dünyada ; Bosna’da zor da olsa barışı sağladı, Saddam Hüseyin'in Birleşmiş Milletler karşısında aldığı kararlar karşısında Irak'i bombaladı. (Yine de asker göndermeye ihtiyaç duymadı). NATO'nun gelişmesini sağlayarak, daha açık bir uluslarası ticaret sağladı, uyuşturucu karşısında uluslarası anlamda savaşti. Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Afrika ve Çin'e yaptığı gezilerle, Amerika’nin dış dünya ile ilişkilerinin en iyi olduğu döneme imzasını attı.

Halen liderlik ve yöneticilik üzerine seminerler vermekte, bir çok insan tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanlarından biri olarak kabul edilmektedir.