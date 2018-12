Bill Murray Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLL MURRAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Eylül.1950

Bill Murray kaç yaşında : 68

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu, Komedyen

Bill Murray doğum yeri : Wilmette, Illinois, Amerika

BİLL MURRAY BİYOGRAFİSİ

İrlandalı aktör ve komedyen. Emmy ve Golden Globe ödüllü Bill Murray, “Groundhog Day”, “Caddyshack”, “Ghostbusters”, “What About Bob?” gibi komedi filmlerinde gösterdiği olağanüstü başarıyı en iyi erkek oyuncu dalında oskara aday gösterildiği “Lost In Translation” ve “Broken Flowers” gibi dramalarda da devam ettirmiştir.

21 Eylül 1950’de Amerika’da doğdu. Gerçek adı William James "Bill" Murray’dir. Edward Murray ve Lucille Murray’in dokuz çocuğunun beşincisi olarak dünyaya geldi. Bill Murray, İrlanda asıllı olan kalabalık ailesiyle birlikte Wilmette, Illinois’te yaşıyordu.

Sonraları kendisi gibi aktör olacak olan erkek kardeşleri John Murray, Joel Murray ve Brian Doyle-Murray ile beraber, eğitim gördükleri Loyola Academy’nin harç ücretini ödemek için malzemeci olarak çalışmaya başladılar. Ablası Nancy Murray ise vaizleri organize eden Dominican Sisters’ta görevliydi.

Bill Murray Loyola Academy’den mezun olduktan sonra üniversite öğrenimi görmek üzere Denver, Colorado’daki Regis University’ye kaydoldu. uşturucu bulundurmak suçuyla yakalanınca tamamlayamadı. Büyük ağabeyi Brian, onu emprovizasyon komedisi yapan topluluk Second City Chicago’da beraber çalışmaları için Chicago’ya davet etti. Bill Murray kısa sürede oldukça başarılı oldu. Çünkü doğaçlama komedi onun zeki, esprili ve hazırcevap doğası için fazlasıyla uygundu. Murray bir yandan da Little Caesar's’da pizza yapıyor, geçimini sağlamaya çalışıyordu.

1975 yılında ABC kanalında yayınlanan, Howard Cosell’in sunduğu Saturday Night Live’da prodüksiyon ekibinde çalışmaya başladı. Adının resmi olarak ekranlarda göründüğü bu ilk tecrübesi eğlence sektörünü tanımasını sağladı. Sonraları aynı isimle NBC’de de yayınlanmaya başlayan programın sunuculuğunu yapması için teklif aldı. Önceki sunucu Chevy Chase’di, bu yüzden sürekli onunla kıyaslanıyordu. Başlangıçta kamera karşısında oldukça sönük ve beceriksiz görünen Murray, Chevy Chase’in hayranlarından, işini kötü yaptığına dair mailler alıyordu. Fakat sezon sonunda Murray, daha önce dışa vuramadığı zeki ve esprili kişiliğini ön plana çıkarıp, beğenilmeye başladı. Canlandırdığı Nick the Lounge Singer ve nerd Todd DiLamuca karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin takdirini kazanan aktör, Dan Aykroyd ve John Belushi’yle birlikte NBC’nin en popüler oyuncularından biri oldu.

1980 yılında programın tüm ekibi kanaldan ayrıldı ve aynı yıl Murray, Margaret Kelly ile evlendi. Çiftin Homer Murray ve Luke Murray adında iki erkek çocukları oldu.

1979’da ilk uzun metrajlı film tecrübesi Meatballs için kamera karşısındaydı.

80’li yıllarda büyük gişe hasılatı yapmış olan Caddyshack, Stripes, Tootsie, Ghost Busters gibi filmlerde Hollywood’un önemli oyuncularıyla başrolleri paylaştı. 1981’de John Waters’ın yönetmenliğini yaptığı Polyester filminde “The Best Thing” şarkısını söyledi.

1983 yapımı Scrooged filmindeyse 3 erkek kardeşiyle birlikte rol aldı.

1993’te çekilen Groundhog Day filmdeki rolü, Premiere Magazine tarafından tüm zamanların en iyi 100 performansından biri olarak seçildi.

1994’te Margaret Kelly’den boşanan aktör, 1997 yılında Jennifer Butler’la evlendi ve çiftin, Jackson Murray, Cal Murray, Cooper Murray ve Lincoln Murrayadlarında 4 erkek çocuğu oldu.

Golf oynamaktan büyük keyif alan oyuncu, 1999’da yarı otobiyografi yarı deneme olarak kaleme aldığı kitabı “Cinderella Story: My Life in Golf”’te golfe olan aşkını anlatıyordu.

İki Garfield filminde de meşhur animasyon kediye sesiyle hayat veren Bill Murray için filmin senaryo yazarı Jim Davis “Her iki filmde de, Bill seslendirdiği karaktere inanılmaz bir sinerji getirdi. Bill’in tekrar Garfield’ı seslendirmesini sağlamak işi yarılamak demekti”açıklamasını yaptı.

Hamlet, Charlie's Angels ve The Royal Tenenbaums filmlerinden sonra 2003’te,Francis Ford Coppola’nın kızı Sofia Coppola tarafından çekilen Lost in Translation filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu oskarına aday olarak gösterildi.

Çoğunlukla Harold Ramis, Ivan Reitman, Wes Anderson ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerle çalışan oyuncunun ağabeyiyle ortak açtıkları bir restoran zinciri veRiverdogs isminde bir baseball takımı vardır.

Ödüllerinden Bazıları:

1976-77: Emmy - Başarılı komedi yazarı, Saturday Night Live 1984: NATO yılın starı ödülü 1998: Los Angeles Film Critics Association Ödülü - En iyi yardımcı oyuncu, Rushmore ve Wild Things filmleriyle 1998: New York Film Critics CircleÖdülü - En iyi yardımcı oyuncu, Rushmore 1998: National Society of Film CriticsÖdülü - En iyi yardımcı oyuncu, Rushmore 1998: Golden Satellite - En iyi yardımcı oyuncu, Rushmore 2004: Golden Globe - En iyi yardımcı oyuncu, Lost in Translation 2004: BAFTA - En iyi oyuncu, Lost in Translation