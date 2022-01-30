Billuri ne demek, TDK'ya göre Billuri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Billuri ne demek? Billuri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi billuri kelimesi. Peki billuri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre billuri nedir, billuri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİLLURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Billuri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Billuri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre billuri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billura benzer, billur gibi



BİLLURİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu taze kadın sesleri öyle güzel, billuri, ilahi duyulurmuş ki bunları hep birden dinlemek, deniz kızlarını işitmek kadar tesirli olurmuş.

