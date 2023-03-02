Billy Clifford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Clifford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Clifford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Clifford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Clifford 18 Ekim 1992 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Clifford Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Billy Clifford'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Billy Clifford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Clifford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Clifford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Clifford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chelsea Res.

11 Ocak 2013 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2013 yılında Chelsea U21

11 Temmuz 2013 yılında Yeovil Town

25 Ağustos 2013 yılında Chelsea U21

29 Ocak 2014 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2014 yılında Chelsea U21

8 Ağustos 2014 yılında FC Walsall

9 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2015 yılında Boreham Wood

20 Temmuz 2016 yılında Crawley Town

3 Ağustos 2018 yılında Boreham Wood

18 Ağustos 2018 yılında Hemel

6 Kasım 2018 yılında Billericay

15 Şubat 2019 yılında Slough

31 Mayıs 2019 yılında Billericay

20 Temmuz 2019 yılında Wealdstone

18 Ağustos 2020 yılında Havant & Water.

27 Ocak 2023 yılında Ebbsfleet

Billy Clifford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Clifford şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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