Billy Joe Burns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Joe Burns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Joe Burns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Joe Burns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Joe Burns 28 Nisan 1989 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da William Joseph Burns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Joe Burns Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billy Joe Burns, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Billy Joe Burns'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Billy Joe Burns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Joe Burns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Joe Burns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Joe Burns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Linfield

1 Temmuz 2014 yılında Crusaders

Billy Joe Burns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Joe Burns şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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