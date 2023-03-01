Billy Waters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Waters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Waters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Waters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Waters 15 Ekim 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bill Henry Penna Waters şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Waters Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Billy Waters'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Billy Waters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Waters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Waters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Waters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2015 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2017 yılında Northampton

12 Ocak 2018 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2018 yılında Northampton

11 Ocak 2019 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2019 yılında Northampton

7 Ocak 2020 yılında Newport County

31 Mayıs 2020 yılında Northampton

2 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında Torquay

8 Temmuz 2021 yılında Halifax Town

1 Temmuz 2022 yılında Barrow

Billy Waters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Waters şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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