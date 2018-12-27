Billy Zane Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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BİLLY ZANE KİMDİR?
Doğum tarihi : 24.Şubat.1966
Billy Zane kaç yaşında : 52
Kilo & Boy :
Burcu : Balık
Meslek : Sinema Oyuncusu
Billy Zane doğum yeri : Chicago, Amerika
BİLLY ZANE BİYOGRAFİSİ
William George "Billy" Zane, Amerikalı aktör ve yönetmen. 1997 yapımı "Titanic" filminde Caledon Hockley, "Dead Calm" filmindeki psikopat Hughie Warriner ve bir çizgi roman uyarlaması olan "The Phantom" filmindeki süper kahraman rolleri ile yer aldı. 2008 yılı itibariyle elliden fazla film ve sayısız televizyon dizisinde boy gösterdi.
1966 yılında, Chicago, Illinois'de dünyaya geldi. Her ikisi de amatör olarak oyunculukla uğraşan Yunan asıllı bir anne babanın oğlu olan Zane eğitimini, İsviçre'de ve ABD'de tamamladı. Beyaz perdedeki ilk rolünü 1985yapımı "Back to the Future"da alan Zane, serinin 1989 yılında çekilen ikinci filminde de rol aldı. Billy Zane, uluslararası ününü Dead Calm filmindeki psikopat Hughie Warriner rolü ile yakaladı. Zane'in 1989 yılında rol aldığı bir diğer yapım ise NBC televizyonu için çekilen "The Case of the Hillside Stranglers" oldu.
1990 yılından itibaren pek çok film ve televizyon yapımında rolle almaya başlayan Zane, 1997 yılında çekilen "Titanic" filmi ile adından söz ettirmeye başladı. Bu rolü ile çok sayıda ödülün sahibi oldu. 1998 yılında çekilen "I Woke Up Early The Day I Died" filmi ile de çok sayıda ödül kazanmayı başardı.
Eğlence sektörünün diğer dallarında da çalışmalarını sürdürmekte olan Billy Zane, şarkıcılığı ile "Chicago" müzikali gibi çok sayıda Broadway şovunda da yer aldı. Ayrıca Marilyn Manson'ın "The Dope Show" adlı şarkısına çektiği klipte de rol aldı.
Billy Zane, seslendirme sanatçılığı alanın da da pek çok önemli işe imzasını attı. Pocahontas 2 'de John Rolfe'u, Squaresoft'ta Ansem'i seslendirdi.
2006 yapımı "Kurtlar Vadisi Irak" filminde de acımasız bir Amerikan askeri olan Sam William Marshall'ı canlandırdı. Filmografi :
Back to the Future (1985) - Match
Critters (1986) - Steve Elliot
Going Overboard (1989) - King Neptune
Dead Calm (1989) - Hughie Warriner
Back to the Future Part II (1989) - Match
Megaville (1990) - Palinov/Jensen
Memphis Belle (1990) - Lt. Val Kozlowski
Miliardi (1991) - Maurizio Ferretti
Femme Fatale (1991) - Elijah
Blood and Concrete (1991) - Joey Turks
Orlando (1992) - Shelmerdine
Flashfire (1993) - Jack Flinder
Betrayal of the Dove (1993) - Dr. Jesse Peter
Sniper (1993) - Richard Miller
Lake Consequence (1993) - Billy
Posse (1993) - Colonel Graham
Poetic Justice (1993) - Brad
Tombstone (1993) - Mr. Fabian
Reflections on a Crime (1994) - Colin
Silenzio dei prosciutti, Il (1994) - Joe Dee Foster
Only You (1994) - Harry, The False Damon Bradley
The Set Up (1995) - Charles Thorpe
Demon Knight (1995) - The Collector
The Phantom (1996) - The Phantom/Kit Walker
Head Above Water (1996) - Kent
Danger Zone (1997) - Rick Morgan
This World, Then the Fireworks (1997) - Marty Lakewood
Titanic (1997) - Caledon Hockley
I Woke Up Early the Day I Died (1998) - The Thief
Susan's Plan (1998) - Sam Myers
Pocahontas II: Journey to a New World (1998) - John Rolfe
Cleopatra (1999) - Marc Antony
Morgan's Ferry (1999) - Sam
Taxman (1999/II) - George Putter
Hendrix (2000) - Michael Jefferey
Invincible (2001) - Os
Zoolander (2001) - Himself
The Believer (2001) - Curtis Zampf
CQ (2001) - Mr. E
Landspeed (2002) - Michael Sanger
Claim (2002) - Roberto Bealing
Starving Hysterical Naked (2003)
Imaginary Grace (2003) - Nero
Vlad (2003) - Adrian
The Kiss (2003) - Alan Roberts/young Philip Naudet
Dead Fish (2004) - Virgil v Bet Your Life (aka Deep Attack)
Big Kiss (2004) - Billy
Silver City (2004) - Chandler Tyson
The Last Drop (2005) - Oates
The Pleasure Drivers (2005) - Marvin
BloodRayne (2006) - Elrich
Survival Island (also known as "Three")(2006) - Jack
Valley of the Wolves Iraq (2006) - Sam William Marshall
Memory (2005) - Taylor Briggs
The Mad (2006)
Fishtales (2007) - Professor Thomas Bradley.
DOA: Dead or Alive (2007)
Alien Agent(2007)
Beyond Legend Johnny kakota (2007) - Tomahawk
4Chosen (2008) - Chuck Gerrow
Mama, I Want To Sing! (2008)
Don Juan (TBA) - Don Juan
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