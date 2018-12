Billy Zane Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLLY ZANE KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Şubat.1966

Billy Zane kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu

Billy Zane doğum yeri : Chicago, Amerika

BİLLY ZANE BİYOGRAFİSİ

William George "Billy" Zane, Amerikalı aktör ve yönetmen. 1997 yapımı "Titanic" filminde Caledon Hockley, "Dead Calm" filmindeki psikopat Hughie Warriner ve bir çizgi roman uyarlaması olan "The Phantom" filmindeki süper kahraman rolleri ile yer aldı. 2008 yılı itibariyle elliden fazla film ve sayısız televizyon dizisinde boy gösterdi.

1966 yılında, Chicago, Illinois'de dünyaya geldi. Her ikisi de amatör olarak oyunculukla uğraşan Yunan asıllı bir anne babanın oğlu olan Zane eğitimini, İsviçre'de ve ABD'de tamamladı. Beyaz perdedeki ilk rolünü 1985yapımı "Back to the Future"da alan Zane, serinin 1989 yılında çekilen ikinci filminde de rol aldı. Billy Zane, uluslararası ününü Dead Calm filmindeki psikopat Hughie Warriner rolü ile yakaladı. Zane'in 1989 yılında rol aldığı bir diğer yapım ise NBC televizyonu için çekilen "The Case of the Hillside Stranglers" oldu.

1990 yılından itibaren pek çok film ve televizyon yapımında rolle almaya başlayan Zane, 1997 yılında çekilen "Titanic" filmi ile adından söz ettirmeye başladı. Bu rolü ile çok sayıda ödülün sahibi oldu. 1998 yılında çekilen "I Woke Up Early The Day I Died" filmi ile de çok sayıda ödül kazanmayı başardı.

Eğlence sektörünün diğer dallarında da çalışmalarını sürdürmekte olan Billy Zane, şarkıcılığı ile "Chicago" müzikali gibi çok sayıda Broadway şovunda da yer aldı. Ayrıca Marilyn Manson'ın "The Dope Show" adlı şarkısına çektiği klipte de rol aldı.

Billy Zane, seslendirme sanatçılığı alanın da da pek çok önemli işe imzasını attı. Pocahontas 2 'de John Rolfe'u, Squaresoft'ta Ansem'i seslendirdi.

2006 yapımı "Kurtlar Vadisi Irak" filminde de acımasız bir Amerikan askeri olan Sam William Marshall'ı canlandırdı. Filmografi :

Back to the Future (1985) - Match

Critters (1986) - Steve Elliot

Going Overboard (1989) - King Neptune

Dead Calm (1989) - Hughie Warriner

Back to the Future Part II (1989) - Match

Megaville (1990) - Palinov/Jensen

Memphis Belle (1990) - Lt. Val Kozlowski

Miliardi (1991) - Maurizio Ferretti

Femme Fatale (1991) - Elijah

Blood and Concrete (1991) - Joey Turks

Orlando (1992) - Shelmerdine

Flashfire (1993) - Jack Flinder

Betrayal of the Dove (1993) - Dr. Jesse Peter

Sniper (1993) - Richard Miller

Lake Consequence (1993) - Billy

Posse (1993) - Colonel Graham

Poetic Justice (1993) - Brad

Tombstone (1993) - Mr. Fabian

Reflections on a Crime (1994) - Colin

Silenzio dei prosciutti, Il (1994) - Joe Dee Foster

Only You (1994) - Harry, The False Damon Bradley

The Set Up (1995) - Charles Thorpe

Demon Knight (1995) - The Collector

The Phantom (1996) - The Phantom/Kit Walker

Head Above Water (1996) - Kent

Danger Zone (1997) - Rick Morgan

This World, Then the Fireworks (1997) - Marty Lakewood

Titanic (1997) - Caledon Hockley

I Woke Up Early the Day I Died (1998) - The Thief

Susan's Plan (1998) - Sam Myers

Pocahontas II: Journey to a New World (1998) - John Rolfe

Cleopatra (1999) - Marc Antony

Morgan's Ferry (1999) - Sam

Taxman (1999/II) - George Putter

Hendrix (2000) - Michael Jefferey

Invincible (2001) - Os

Zoolander (2001) - Himself

The Believer (2001) - Curtis Zampf

CQ (2001) - Mr. E

Landspeed (2002) - Michael Sanger

Claim (2002) - Roberto Bealing

Starving Hysterical Naked (2003)

Imaginary Grace (2003) - Nero

Vlad (2003) - Adrian

The Kiss (2003) - Alan Roberts/young Philip Naudet

Dead Fish (2004) - Virgil v Bet Your Life (aka Deep Attack)

Big Kiss (2004) - Billy

Silver City (2004) - Chandler Tyson

The Last Drop (2005) - Oates

The Pleasure Drivers (2005) - Marvin

BloodRayne (2006) - Elrich

Survival Island (also known as "Three")(2006) - Jack

Valley of the Wolves Iraq (2006) - Sam William Marshall

Memory (2005) - Taylor Briggs

The Mad (2006)

Fishtales (2007) - Professor Thomas Bradley.

DOA: Dead or Alive (2007)

Alien Agent(2007)

Beyond Legend Johnny kakota (2007) - Tomahawk

4Chosen (2008) - Chuck Gerrow

Mama, I Want To Sing! (2008)

Don Juan (TBA) - Don Juan