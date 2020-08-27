İlkokullardaki özel yetenekli öğrenciler tespit edilerek devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında eğitim görmesi sağlanıyor. Öğrenciler Türkiye genelinde gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama sınavlarına katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sonuçlarının açıklanacağı tarih ertelenmişti. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim'de http://meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri arasında alınacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME RANDEVULARI NE ZAMAN?

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri arasında alınabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN? (BİLSEM TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2020)

Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı 11 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

İtiraz sonuçları 23-30 Ekim 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında verilecek.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Kasım 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak.

Bireysel değerlendirmeler 23 Kasım 2020-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.