Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda 'BİM'e psikolog gelsin' istekleri üzerine yayılan bir aktüel görüntüsünde seans başı 199.99 TL olan bir psikolog resmi yer aldı. Vatandaşlar bu durumun gerçek olup olmadığını merakla araştırıyor. Biz de bunun üzerine 'BİM'e psikolog mu geliyor? BİM kataloğundaki psikolog gerçek mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

BİM'E PSİKOLOG MU GELİYOR? BİM KATALOĞUNDAKİ PSİKOLOG GERÇEK Mİ?

Özellikle Twitter olmak üzere, sosyal medyada kullanıcılar, asıl ihtiyaçları olduğu şeyin uyguna bir psikolog olduğunu belirten paylaşımlar yapmalarının ardından gündeme gelen bir fotoğraf vatandaşları şaşkına çevirdi.

Seans başı 199.99 TL olarak yazılan yazı orjinalinden ayırt edilemezken bazı kişiler tarafından gerçek sanılarak yorumlar yapıldı.

Montajla da olsa BİM’e psikolog gelmiş oldu. Sahte katalogdaki psikoloğun yerinde tıraş makinesi bulunuyor.