Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Hüdanur Ulutürk açıkladıTır ve baz istasyonlarını gözlerine kestirdiler! Akü hırsızları yakayı ele verdi.35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyorBina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktüBurçin Terizoğlu'dan samimi itiraflar: "Bir ay basket topu gibi gezdim"Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısını arttırma çalışmaları sürüyorTrafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi! Silahlar patladı, tekmeler havada uçuştuAydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi Sümerpark'ı yeniliyorRamazan ayı ile ilgili şiirler ve maniler kısa, 2, 4 kıtalıkAbant Tabiat Parkı'nda balık avlamaya kalktılar! Kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

İstanbul Üsküdar'da bir sitede 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan bir dairenin balkonu çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrasında bina tahliye edildi.

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Üsküdar, Bulgurlu Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan ve içinde bir vatandaşın oturduğu öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonrası balkonun yarısı havada durunca vatandaşlar demir ve beton çubuklarla destek verdiler. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olayda incelemenin ardından binanın demirlerinin çürüdüğü gözlemlendi ve binanın boşaltılmasına karar verildi.

ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANMADI

Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda belediye ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı. Sitenin yanındaki nalbur dükkanının sahibi Şakir Hikmetoğlu "Sabah beşte kendi kendine çökmüş bina. Yani balkon çökmüş, tabi daire dolu ama balkonda kimse olmadığı için bir şey olmamış." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

Bina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT