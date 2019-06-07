Binali Yıldırım canlı yayın için sunucu tercihini belirtti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalar yapan Yıldırım, bayramın dolu dolu geçtiğini belirtti.

Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"PROGRAM BİR KANAL YERİNE, BİR STÜDYODA YAPILSIN VE TÜM KANALLAR YAYINLASIN"

"Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur.

"TECRÜBELİ OLMASI AÇISINDAN UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM"

Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

"CHP ADAYININ ORDU VALİMİZE SÖYLEDİĞİ SÖZ KABUL EDİLEMEZ"

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretleri ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım, "Ziyaretten geriye ne kaldı. Devletin valisine ağır küfür, hakaret, devletin polis ve memurlarına ağza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği, söz ben buradan tekrarlamaktan hicap duyarım, onun için söylemiyorum, asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.

"İMAMOĞLU'NUN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.