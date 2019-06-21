Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı! İşte İstanbul sonuçları!

İstanbul seçim sonuçlarını merakla beklerken, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı oldukça yakından takip ediliyor. YSK sistemindeki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'İstanbul'da kim, hangi parti kazandı?' sorusu ile beraber 'İstanbul'da kim önde?' Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ne kadar? İşte İstanbul sonuçları sorularına yanıt arıyor. 31 Mart’ta Türkiye seçimini yaptı ancak İstanbul seçim sonuçlarına yönelik tartışmalar henüz bitmedi. Bugün yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı konuşulmaya başladı. Dünyanın gözünün çevrildiği seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ne kadar? bunların hepsine haberimizde yer verdik.

BİNALİ YILDIRIM, EKREM İMAMOĞLU ARASINDAKİ OY FARKI NE KADAR? İŞTE İSTANBUL SONUÇLARI

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları açıklandıı. Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 19:15'te (YSK) seçim yasakları kaldırmasıyla seçim sonuçlarını haber merkezlerine düştü.

İŞTE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da sandıkların yüzde 99,37'si açılırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, AK Parti adayı Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. Bu sonuçlara göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı oldu

Açılan Sandık oranı: %99

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım: %45,09 (AK PARTİ & MHP)

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu: %54,03 (CHP & İYİ PARTİ)

Saadet Partisi Adayı ... : %0,55

31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları! İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Şuana kadar bizim elimizdeki belgelerle ilgili karşı taraftan en ufak bir açıklama gelmedi" diyen Yavuz, "İleri sürdüğümüz rakamları tamamen çürüten ya da karşı çıkan bir görüş görmedik" ifadesini kullandı. Yavuz, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz hukukun dışana çıkmayacağız." dedi. İstanbul'daki oy sayımlarıyla ilgili son bilgileri veren Yavuz, "Maddi hata düzeltimleri yüzde 80 bizim aleyhimize oluyor. 5 tane oy bizden gitmişse 1 tane oy da CHP'den gitmiş gibi görünüyor. Onun için fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor." dedi.







Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu ana gelinceye kadar bizim belgelerimize ilişkin hiçbir itiraz gelmiş değildir. Sadece kendi tezlerini desteklemek amacıyla olanı biteni hafife alan şüphe uyandırmaya dönük çıkışlar yapan bir takım hamleler gördük ama bizim ileri sürdüğümüz rakamları belgeleri çürüten karşı görüş beyan görmedik. Maalesef bizim belgelerimize karşı çıkılmamakla birlikte kamuoyunun kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana. Bir takım belgeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. CHP yetkilileri açıklama yaptılar. Bu açıklamalara baktım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece çok isabetli bir ifadesine rastladım o da şu olay bir demokrasi olayıdır diyor. İşte bu doğru ama biz de bunun için mücadele veriyoruz.



ÇOK ACELE TOPLANARAK VERİLMİŞ OLMASI MANİDAR

Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu oylar sayılmasın diye itirazda bulunmadık. İl Seçim Kurulu CHP il başkanlığının itirazı üzerine sayımı durdurdu. Hani hiçbir itirazınız olmamıştı? Hiçbir itirazımız olmadı sayıma diyor. Ama CHP'nin il başkanlığı tarafından ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna gidildi. İl seçim kurulu da tedbir kararının altına imza attı. İlk kez CHP'nin müracaatı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu sayımla ilgili tedbir kararı vermiştir. Çok acele toplanarak verilmiş olması manidardır.

DEMOKRASİ ÜSTÜNDE ŞAİBE OLUŞMASIN DERDİNDEYİZ

Demokrasi üstünde şaibe oluşmasın derdindeyiz. Sandıkların yüzde 92,3'ü açıldı deniyor bu kesinlikle doğru değil. 3 bakanın istifasıyla ilgili meseleyi gündeme getiriyor. Siyasi şov ve çıkışların ötesinde yorumlar yapıyoruz. 3 bakanın istifa etmesiyle ne alakası var bu seçimin?Bir şeylerin üstüne gitmeyelim hedefi şaşırtalım diye mi yapılıyor diye merak ediyorum. Biz bunu yapmayacağız.





HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYACAĞIZ

Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık, hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız. Yasal yolları denemek hakkımız sonuna kadar bu hakkı deneyeceğiz. Bizim yaptığımız şu sandıktan çıkanı kabul etmemek değil sandığa ne girmişse girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da o iradeye göre kaydedilmesidir. Bizim yaptığımız insanları yanıltmak değil.

FARK 14 BİNLERE İNMİŞ DURUMDA

Şaibeler kalksın derdindeyiz organize usulsüzlüğü yapanları yaptıranları tüm bağlantılarını belirlemek bir yandan da ceza hukuku açısından sorunlularla ilgili suç duyurusunda bulunmaktır yaptığımız tamamen budur. Soruyorum bu nasıl oluyor? Maddi hata düzeltimleri yüzde 80 bizim aleyhimize oluyor. 5 tane oy bizden gitmişse 1 tane oy da CHP'den gitmiş gibi görünüyor. Onun için fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor. CHP sizden de var bizden var diye algı oluşturmaya çalışıyor. Bu seçimlerde birtakım usulsüzlükler varsa biz üstüne gitmezsek gelecek seçimlerde de devam eder.

YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA DAVRANIYORLAR

Geçersiz oylar bizim aleyhimize buna rağmen siz bütün bunları unutun diyorlar. Bırakın da biz mazbatamızı alalım diyorlar. Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar. Bunu bizden kimse beklemesin.





BÜTÜN OYLAR SAYILSIN İSTİYORUZ

Geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 5 bin 69 oydur. Yüzde 88,5'u sayıldı an itibariyle 5 bin 69 oy aleyhimize kaydedilmiş gözüküyor. Oyların tümünün sayımı geldi ekrana oyların tümünün yüzde 5,9'u sayılmış. Geçersiz oyların sayımının tümü yüzde 92-93 demişse özür dileyeceğim. Yazık değil mi? Yüzde 6'lık bir oran sayılmıştır onun dışındakiler duruyor yüzde 94'ü. Yüzde 94'ü de sayılsın diye kalan tüm ilçelerde de sayım yapılsın diye YSK'ya gittik dün. Nasıl karar verilir bilemeyiz ama bütün oylar sayılsın istiyoruz.





ORGANİZE BİR USULSÜZLÜK YAPILDIĞI ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Bu sayımlarla sonuç 29 binler 15 binlere şu anda 14 bin küsürlere inmiş durumda. 1 Nisan'da 29 bin olan 2 Nisan'da 24 bine 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve bugün 14 binleri görüyorsa demek ki ortada bir oy yolsuzluğu var suistimal var usulsüzlük var. Organizeli diyoruz. Siyasi hayatım içerisinde hep bu işlerin içinde oldum bir ilde birkaç tanenin içinde geçen oy kaydırmaları ya da sehven yazılmış rakam görmedim ama burada yüzlercesi var. Bunların hepsinin üst üste gelmesi mümkün değil. Organizeli bir usulsüzlük yapıldığı bize çok net bir şekilde gözüküyor. Dün bir örnek vermiştik Büyükçekmece'den. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçi nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş 28 Mart 2017'de. Bu kişi sahte belge düzenliyor ve birtakım işlemler yapıyor. 353 kişi suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Bu kişi 28 Mart'ta giriyor 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 17 Ocak'ta iş bitiyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydında şüphe oluşturacak şekilde. Bu belediyedeki ayak. Bunun başka uçları var. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un dışından ya da Büyükçekmece'nin dışından. 100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor 36 inşaat 35 sahte adres 269 ikamet etmeyen 31 beyanda bulunmayan 129 boş daire inşaatı bitmemiş yerlere kişi yerleştiriyor. Boş arsa ikamet kaydediliyor. Konut olmayan anaokuluna TIR garajını ev olarak gösteriyor. Yine konut olmayan TIR garajı da adres olarak gösterilmiş kişiler buraya da kaydedilmiş. 11 bin 186 kişini ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Peki şimdi soruyorum, bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün müdür? Bu işte bir şey var demeyelim de ne diyelim? Bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım? Bu birincisiydi. Bir de dün başka bir şeyden bahsetmiştim. Hatta kanun kitapçığından okudum. Biz kanun kitapçığından ilgili hükmü okuyoruz, başkaları hesap makinasından işlem yapıyor. Sayıyı bölecek yerde çarpıyor, çarpınca sayı astronomik çıkıyor, sonra da basına dönüp alaylı bir şekilde dönüyor. Çok şaşırıyorum, bu kişi veya kişiler tarafından İstanbul yönetilecek. Belki siz gerçekten kazanacaksınız, belki de siz kazanmamış sayılacaksınız. Şov peşine düşmeden belgeyle,bilgiyle olup biteni açık bir şekilde konuşalım.







BU ADETA HUKUK CİNAYETİ

Bu adeta hukuk cinayeti. Çünkü bu sehven yapılmış bir şey değil, bir değil, iki değil. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu mesele burada bitmeyecek, daha kullanabileceğimiz hukuki yollar ve yöntemler var, bunları sonuna kadar kullanacağız. Daha YSK nezdinde ileri sürebileceğimiz iddialarımız, gidebileceğimiz yollar var, onları kullanacağız. İstanbul'da olanlar Yalova'da olanın 100 katıdır 1000 katıdır. İstanbul'da olanlar Ağrı'da olanlardan çok daha vahimdir ve fazladır.

BELEDİYE BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Büyükçekmece'de yaşanan seçim usulsüzlüklerine değinen Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın usulsüzlük iddialarına ilişkin ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Seçim sonuçları: Yerel seçimde oy farkının en az olduğu il ve ilçelerde neler yaşandı?

Herkesin gözü İstanbul'da birbirine yakın olan oy oranları ve yapılan itirazlarda olsa da benzer durumda bulunan başka il ve ilçeler de var.

İstanbul dışında oy oranları birbirine en yakın olan bölgelerde yaşananları inceledik.

İller

Muş

HDP'nin seçim sonuçlarına en fazla itiraz ettiği il olan Muş'ta AKP seçimi 538 oy farkla kazandı. HDP, geçersiz sayılan oyların büyük kısmının kendilerine ait olduğunu savunarak oyların tekrar sayılmasını istedi.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP'nin belediye başkan adayı Sırrı Sakık, "Beş ayrı itiraz yaptık ama toptan reddedildi, İl Seçim Kurulu'na maddi hata tespit ettiğimiz belirttik, 103 sandıkta oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunduk. Birçok sandıkta oylarımız değişik partilere yazılmış" dedi ve bir önceki yerel seçimde olduğu gibi Muş'ta seçimin yenilenmesini talep etti.

Sırasıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin başvurularını reddetti. HDP bu karara "Hukuksuzluğa açıkça göz yumuldu" diyerek tepki gösterdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Twitter hesabından "Şaibe yok, galibiyeti kabullenmemek var" dedi.

Kırklareli

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçime bağımsız aday olarak girmeye karar verdikten sonra yarışı ilk sonuçlara göre 248 oy farkla önde tamamladı. MHP'nin adayı Derya Bulut, geçerli sayılması gereken oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle 170 sandığın tekrar sayılması talebinde bulundu.

İlçe seçim kurulu talebi kabul etti.

Kesimoğlu ise il seçim kuruluna itiraz ederek oy sayımını iptal ettirdi. Bunun üzerine Bulut YSK'ya başvurarak oyların sayılmasına yönelik nihai karar çıkarttı. Oyların tekrar sayılması sonucu Kesimoğlu 112 oy farkla seçimi kazandı.

Siyamoğlu, rakibine teşekkür etti.

Yalova

Yalova'da ilk sonuçlara göre 613 oy farkla CHP'nin adayı Vefa Salman sandıktan birinci çıktı.

AKP'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın ilçe seçim kuruluna itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda fark 338'e indi.

Salman, yeniden sayımın ardından yaptığı açıklamada "Bıktım bunları yenmekten, gerçekten bıktım. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsin. Tebliğ edilmemiş, resmi tutanağa bakmamışlar, birleştirme tutanağına bakmamışlar, itiraz dilekçesi veriyorlar. İnsanlarla alay etmesinler. Yalova ile alay ediyorlar yazıklar olsun" dedi.

Öztabak, konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu tekrar sayım kararı verse de CHP'nin itirazı üzerine YSK bu kararı bozdu.

Bartın

Türkiye genelinde ilk sayımlara göre iki aday arasındaki farkın en az olduğu ilk kent durumundaydı.

MHP'nin adayı Cemal Akın, AKP adayı Yusuf Ziya Aldatmaz'a 169 oy fark atarak birinci oldu. Bu fark yüzde 0,43'e denk geliyordu.

AKP ve MHP'nin ilçe seçim kuruluna yaptığı itirazların ardından yapılan yeniden sayımda fark 148 indi. Bunun ardından AKP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine beş sandıkta tekrar sayım yapıldı ve fark 147'ye düştü.

AKP konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı ve tüm oyların tekrar sayılmasını talep etti.

Giresun

Giresun'da ilk sayımlara göre AKP'li Aytekin Şenlikoğlu 280 oy farkla belediye başkanı seçildi.

CHP'nin itirazıyla geçersiz oyların tekrar sayılması üzerine fark 39 artarak 319'a yükseldi.

Karabük

Karabük'te ilk açıklanan sonuçlara göre MHP'nin adayı Rafet Vergili 555 oy farkla seçimi önde bitirdi.

AKP İl Başkanlığı, geçersiz oyların tekrar sayımı için ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. Yapılan sayımda oy sayısında herhangi bir değişiklik olmadı.

Balıkesir

Seçimde herhangi bir il merkezi kazanamayan İYİ Parti'nin zafere en çok yaklaştığı büyükşehir olan Balıkesir'de AKP'nin adayı Yücel Yılmaz 10 bin 57 oy farkla seçildi. Yaklaşık yüzde 1'lik farka denk gelen bu sonucun ardından İYİ Parti, 31 bin 813 oyun geçersiz olduğunu söyleyerek oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu fakat bu itiraz reddedildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, bunun üzerine YSK'ya yapılan başvurunun da aynı gün reddedildiğini açıkladı.

Karaman

Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı, seçimi bin 51 oy farkla AKP'li Mahmut Sami Şahin'in önünde tamamladı.

AKP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu geçersiz oyların sayılmasıyla fark bin 16'ya düştü. AKP tüm oyların yeniden sayımı için YSK'ya başvursa da bu talepleri kabul görmedi.

Uşak

İYİ Parti'nin kazanmaya en fazla yaklaştığı il merkezi Uşak oldu.

İlk sayıma göre AKP'nin adayı Mehmet Çakın, bin 764 oy farkla zafere ulaştı.

İYİ Parti, 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy olduğunu söyleyerek oyların sayılmasını talep etti.

Geçersiz oyların sayılması sonucu AKP'nin oyları arttı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Uşak'taki durum tam bir garabettir. Ankara'da İstanbul'da AKP'nin yaptığı tüm başvuruları kabul eden seçim kurulunun, İYİ Parti'nin Balıkesir, Uşak ve Manisa'da başvurularını kabul etmeyişi, Türkiye'de adaletin adamına göre uygulandığını göstermektedir. Böylesine bir şaibe ile belediye başkanı seçildiği takdirde 5 yıl boyunca bu şaibe tartışılacaktır" açıklamasında bulundu.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.