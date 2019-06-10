Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ortak yayınının tarihi netleşiyor

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimleri öncesi, herkes merakla Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı günün netleşmesini bekliyor. Ortak yayının kanalı belli olmuştu. TRT'de yayınlanacak programın tarihi için kulislerde dedikodular başladı. Kulislerden gelen bilgiye göre canlı yayın 16 Haziran Pazar günü yayınlanacak.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın ortak canlı yayına çıkmasıyla ilgili görüşmelerde sona gelindi. İki adayın ortak canlı yayın programının planlaması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay görevlendirildi. İki siyasetçi bugüne kadar birden fazla görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde önceden çekim, banttan yayın gündeme geldi. Moderatör konusunda ise “sorular ortak belirlensin, moderatör sadece okusun” teklifinde bulunuldu. Ancak iki öneri de kabul görmedi.

CHP, partiye çok yakın görünen bir televizyoncunun programda moderatörlüğüne sıcak bakmıyor. TRT’de yayın önerisi de olumlu karşılanmıyor. CHP’de genel görüş programın moderatörü kim olacaksa programın o moderatörün çalıştığı kanalda yayınlanması, ayrıca diğer yayın kuruluşlarına da logosuz yayın imkanı verilmesi.

‘PROGRAM OLACAK GÖRÜNÜYOR’

Görüşmelerle ilgili bilgi veren bir parti yetkilisi “Program olacak gibi görünüyor. 10 Haziran Pazartesi itibariyle bir sonuca ulaşılmasını bekliyoruz” dedi.

İki adayın ortak canlı yayın önerisini ilk gündeme getiren Habertürk TV’de yayınlanan “Türkiye’nin Nabzı” programının moderatörü Didem Aslan Yılmaz olmuştu. Ardından Uğur Dündar’ın adı gündeme geldi, ancak Dündar reddetti. Moderatör arayışı sürerken Cüneyt Özdemir gibi birçok gazeteci de yayını yönetmeye talip oldu. Kulislerde öneriyi gündeme getiren Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde bir programın ihtimalinin yükseldiği konuşuluyor.

16 HAZİRAN PAZAR AKŞAMI

Canlı yayının 16 Haziran pazar akşamı yapılmasının konuşulduğu da kulislerden sızan bilgiler arasında.