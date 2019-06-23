Binali Yıldırım flaş sandık çağrısında bulundu!
Binali Yıldırım, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık müşahitlerine çağrı yaptı.
Binali Yıldırım, sandıkların terk edilmemesini istedi.
AK Partili Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok.
Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim.
Sizlere güvenim tam!
Hepinize teşekkür ediyorum."
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