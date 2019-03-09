Binali Yıldırım'ın oynadığı bilgisayar oyunu nedir? PUBG nedir? Nasıl oynanır?

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Fuar Merkezi'nde

gençlerle birlikteydi. Binali Yıldırım son günlerde gençler tarafından sevilen oyunlardan olan PUBG isimli oyunu oynadı. Yıldırım, oyunla ilgili "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi.

BİNALİ YILDIRIM PUBG OYNADI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynadı. Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi.



BİNALİ YILDIRIM'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Burada konuşan Yıldırım, Dünya Kadınlar Günü'nü dolu dolu kutladıklarını belirterek, "Bir gün değil her gün kadınların günüdür. Kadın-erkek beraber mücadele veriyoruz. Güzel günlerde de zorluklarda da beraberiz. Çünkü geleceğe evlatlarımızı birlikte hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.



HALK KÜTÜPHANELERİNE OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR

Okurların e-kitap gibi geleceğin mecralarına hazırlanırken, diğer yandan kağıda fiziki olarak sahip çıkmasının önemine işaret eden Yıldırım, "Halk kütüphanelerinden yararlanan İstanbul'da hemşehrilerimizin sayısı yüzde 30 arttı. Bu talebe paralel bir şekilde kütüphanelerimize olan ihtiyaç da artıyor." diye konuştu.

Kütüphaneleri büyüttüklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"BU İKİ ÖNEMLİ ESER İSTANBULUMUZA ÇOK DEĞER KAZANDIRACAK"

" Türkiye'deki halk kütüphanelerindeki kitap sayısı son bir yılda yüzde 6'nın üzerinde artış gösterdi. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 7,5 arttı. Biz de İstanbul'un büyüklüğüne, şehrin kültürel mirasına yakışacak bir kütüphaneyi şehrimize kazandıracağız.

Rami Şehir Kütüphanesi milyonlarca esere, dijital yayına ev sahipliği yapacak. Bu kütüphanemiz uluslararası alanda bilim, sanat, kültür insanlarına büyük fırsatlar sunacak. 75 bin metrekarelik bir açık alanın 33 bin metrekaresi kütüphane olarak düzenlenecek. Ayrıca yıllardır İstanbul'a hizmet veren Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek 6 bin metrekarelik Atatürk Şehir Kütüphanesi şeklinde yeniden düzenlenmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun, bu iki önemli eser İstanbulumuza çok daha değer kazandıracak."



"CAĞALOĞLU YOKUŞUNUN TARİHİ KİMLİĞİNİ GERİ GETİRİYORUZ"

Millet kıraathanelerini de şehrin her tarafına yaygınlaştıracaklarını dile getiren Yıldırım, "Gittiğim ilçelerde millet kıraathanelerinde gençlerin dolu olduğunu görmek, onların araştırma yaptığını, ders çalıştığını, kitap okuduklarını görmek doğrusu beni çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Çünkü gençler geleceğimiz." dedi.

Bütün ilçelerde 7/24 açık olan kütüphanelerin olacağını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"İSTANBUL OKUR YAZARLARIN ÇOKLUĞUYLA ÖN PLANA ÇIKACAK"

"Yıllarca basın yayın dünyasının kalbinin attığı Bab-ı Ali'yi de ele alıyoruz, yeniden canlandıracağız. Günümüz teknolojilerinden yararlanarak Cağaloğlu Yokuşunun tarihi kimliğini geri getiriyoruz. Blog yazarları, sahaflar, internet medyası Cağaloğlu yokuşunda buluşacak. Metrolarda küçük cep kütüphaneleri oluşturuyoruz. Metro istasyonlarında kitabı istediğiniz duraktan alıp bir başka durağa bırakabileceksiniz. İstanbulkart'la entegre çalışacak bir sistemi gençlerimize getireceğiz. En son bir yasa çıktı, hükümetimiz çıkardığı yasayla kitapta KDV'yi kaldırdı. Böylece kitap fiyatlarında iyileşme sağlandı. İstanbul okur yazarının çokluğuyla ön plana çıkacak. Okuyan yazan insanların sayısı arttıkça kavga gürültü azalır, hoşgörü artar."

"BU HAVZAYI İSTANBUL'UN EN BÜYÜK FUAR MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ"

Fuarların bir şehrin ekonomisine, itibarına büyük katkı sağlayan küresel organizasyonlar olduğunu belirten Yıldırım, "Örneğin Frankfurt denince herkesin aklına dünyanın en büyük kitap fuarı gelir. Biz de 2023 yılında ilk etapta 22 milyon turist hedefi koyarken, fuarları bunun önemli kaynağından birisi olarak gördük ve bunun için adımları attık." dedi.



YILDIRIM GENÇLERLE PUBG OYNADI

Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynadı. Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi.

Kitap fuarı alanını da gezen Yıldırım'a Erhan Çelik "Karanlık Çarşamba" adlı kitabını takdim etti. Bir stanttan ise Rıza Duru'nun "Mevleviname" isimli kitabı Yıldırım'a hediye edildi. Yıldırım da, AK Parti seçim broşürünü imzalayarak stant çalışanlarına verdi.

Yıldırım'a, AK Parti Bakırköy Belediye Başkanı Adayı Mehmet Umur ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

PUBG NEDİR? PUBG OYUNU NEDİR? BİNALİ YILDIRIM'IN OYNADIĞI OYUN NEDİR?

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan PUBG, ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. Bilgisayarlarda olduğu kadar telefonlarda da büyük ses getiren PUBG, bireysel, iki kişi veya grup halinde oynanabiliyor. Peki, PUBG nedir, nasıl oynanıyor?

PlayerUnknown's Battlegrounds kısaltmasıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Dünyada ve Türkiye’de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, FPS oyun kategorisi içerisinde yer almaktadır. İlk çıktığı dönemde PC platformu için Steam üzerinden yayımlanan oyun, artık akıllı telefon ve tabletlerde oynanabiliyor.

PUBG NASIL OYNANIR?

PUBG’de asıl amaç hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için harekete geçmek gerekiyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler.Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar. Oyuncular haritaya indiklerinde oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir.. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hâle getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 farklı görüş imkanı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs ve ya üçüncü şahıs nişancı modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.

Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşla saran mavi parlayan bir duvar ile karşılaşırlar.

Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır ve ya o bölgeden uzaklaşmaya çalışır.

Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkanı sunar. Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.