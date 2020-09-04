Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım korona mı? 64 yaşındaki eski Başbakan Yıldırım bir süredir memleketi Erzincan’daydı. Karantina sürecini memleketinde geçiren Binali Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptıran Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Binali Yıldırım korona mı? Binali yıldırım son durumu nedir?

BİNALİ YILDIRIM KORONA MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı. Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter." ifadelerine yer verdi.

KORUMASI VE DANIŞMANI DA POZİTİF ÇIKTI

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Binali Yıldırım'ın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Candaş Tolga Işık, Yıldırım ve eşinin dışında koruması ve danışmanının da Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Az önce Binali Yıldırım’ın şu an hastanede de yanında olan yakın ekibiyle konuştum, “Erzincan seyahati sonrası kendisi, eşi, koruması ve danışmanının testi pozitif çıktı. Genel durumları iyi. Doktorlar ayakta atlatacaklarını düşünüyor. Ev karantinasında tutulacaklar” dediler." ifadelerine yer verdi.

3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti. Bin 642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Bugün 110 bin 225 test yapıldı.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı bin 211 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı bin 41, Zatürre oranı yüzde 7.6 olarak belirtildi.

BAKAN KOCA, EN ÇOK HASTA OLAN 5 İLDEKİ PNÖMONİ ORANLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.