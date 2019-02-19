Binali Yıldırım Pendik'te önemli açıklamalar yaptı

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eyüpsultan'dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. İstanbul'un bütün ilçelerini ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız.

İstanbul'da okuyup, meslek sahibi olduk. İstanbul'a borcumuzu ödemek için geldik. İstanbul'un daha fazla yeşil alana, daha fazla otoparka ihtiyacı var. Bunları biliyoruz, ama İstanbul'u gençlerin yaşayacağı bir yer yapmak istiyoruz. Gençlerle birçok ortak proje yapacağız.

Z kuşağı 1994'ten önceki İstanbul'u bilmiyor. İstanbul'da AK Parti olarak önemli işler başardık. 7 tepeli İstanbul'a dünya çapında 7 büyük proje yaptık.