Binali Yıldırım, samimi sohbetiyle izleyicileri kahkahaya boğdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırımkatıldığı programda, 11 yaşında başlayan İstanbul macerasını ve İstanbul'la ilgili projelerini anlattı. Zaman zaman vapur yolcularının da katıldığı sohbette, keyifli anlar yaşandı.

HEP ORTAK PAYDADA BULUŞMASINI BİLDİK"

Kadıköy iskelesinden başlayan yolculuk sırasında Yıldırım, sorulan bir soru üzerine, Haydarpaşa Garı'nı müze ve yaşam merkezi yapmak istediklerini belirterek, "Haydarpaşa denince İstanbul Bağdat Demiryolu akla gelir, Sultan Abdülhamid'in ülkemize kazandırdığı en büyük eserlerden biridir. Biz de bu değerli yapıyı, içinde müze ve kütüphanenin olduğu Anadolu yakasının yaşam merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.Yıldırım, Fatih ilçesine değinerek, "Sonradan aralara serpiştirilmiş o çirkin yapıları kaldırıp tamamı ile baştan sona tarih kokan, kültürel ve inanç zenginliğimizi yansıtan tarihi mekan, eski şehir kimliğine sokmak istiyoruz." dedi.

"BUNLARIN ARKASINDA SAMİMİYET, SADAKAT VE GÜVEN VAR"

İstanbul kimliğinin ve İstanbul'a sahip çıkma dürtüsünün gelişmesi gerektiğini ve bu konuda çalışacağını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu: "Sadakat , samimiyet ve sevgi hem aile içi bağlarda mutluluğa giden yolda hem de ülke yönetiminde çok önemli ilkeler olmuştur benim için. Birbirine güvenmeyen insanların başarılı olması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızla 40 yıllık bir yolculuğumuz var. Zaman zaman ayrı düşündüğümüz olmuştur ama mesele memleket meselesi olunca, hep ortak paydada buluşmasını bildik. Bugün ülkede, 94 yılında İstanbul'da neler yapıldı, başarıldı ise bunların arkasında samimiyet, sadakat ve güven vardır."

"MUTLULUK İNSANIN DERDİNE DERMAN OLABİLMEKTİR"

"Benim için mutluluk bir insanın derdine derman olabilmektir. Şehre hizmet etmek, yaşam kalitesi arttırmak, hayatını kolaylaştırmak çok daha büyük bir mutluluk" diyen Yıldırım, İstanbul'un birçok güzel yanı olduğunu, trafik, ulaşım, otopark, yeşil alan gibi birçok sıkıntısını da çözmek istediklerini belirtti. Yıldırım, genç nüfusun Türkiye'nin en önemli potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, nüfusun yazılım, bilişim, yapay zeka, robot teknolojileri gibi sektörlere yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.