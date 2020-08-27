Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü ve 3 yardımcısında korona tespit edildi

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük'te koronavirüs tespit edildi.

KOVİD-19 TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Rektör Akın Levent ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Test sonucu pozitif çıkan Levent ve yardımcıları Ekinci, Ertugay ile Başıbüyük'ün sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Rektör Levent, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Erzincan'daki programlarına izalasyonda olması dolayısıyla katılamadı.

34 OKULDA KORONA VAKASI

34 farklı ilde okulların açılmasına yakın öğretmen seminerleri uygulanmıştı. Seminerlerin 3. gününde okullarda seminerlere katılan bir çok öğretmende koronavirüs çıktı. İşte vakaların çıktığı o okullar;

Adana Seyhan İstiklal O.O., Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O,

Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O., Adana Seyhan Orhan Gazi O.O,

Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O,

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL,

Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L,

Aydın Didim Valiler İlkokulu,

Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkarlar O.O,

Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O,

Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu,

Bursa Karacabey MTAL,

Bursa Karacabey İMKB MTAL,

Çorum Merkez Sakarya İlkokulu,

Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu,

Çorum Mecitözü İlçe MEM,

Denizli Merkez Efendi İlkokulu,

Diyarbakır Ergani Çayönü O.O,

Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O,

Edirne Keşan Keşan Lisesi,

Gaziantep Kızılhisar MTAL,

İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL,

İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O,

İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu lisesi,

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi,

İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO,

İzmir Buca Buca A.L,

Niğde Bor Atatürk A.L,

Mersin Tarsus Kelahmet ilkokulu,

Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O,

Mersin Çavuşlu O.O,

Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O,

Rize Merkez İmam Hatip O.O.