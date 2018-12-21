Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:

''MECLİS ÇALIŞMALARINI GÖRÜŞTÜK''

Sayın Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Bugün bütçe görüşmelerinin son günü. 2019'a girmeye hazır olacağız. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil ziyareti gerçekleştiriyoruz.