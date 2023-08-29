Binali Yıldırımdan çok konuşulacak İBB adaylık açıklaması : ''Biz sıramızı savdık''

İstanbul'da bugüne dek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in adları en çok geçenlerdi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇOK KONUŞULACAK İBB ADAYLIK AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olup olmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu.

"BİZ SIRAMIZI SAVDIK"

Binali Yıldırım, gazeteci Abdulkadir Selvi'nin adaylıkla ilgili sorusuna, "Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim" diye yanıt verdi.

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