Binali Yıldırım'dan İmamoğlu-Küçükkaya gizli görüşmesine ilk yorum geldi

Emrem İmamoğlu ile tarihi yayının modeeratörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya, ortak yayının 3 gün öncesinde Taksim'de bir otelde buluştukları kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunulmayan görüşmenin belgelenmesi sonrası Binali Yıldırım görüşme için, "Bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"GÖRÜŞMELERİ GAYRİ AHLAKİ, GİZLEMELERİ FELAKETTİR"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"BANA GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur

"RAKİBİMDEN CEVABINI BEKLİYORUM"

Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın öncesi Taksim’de görüştükleri ortaya çıktı. Buluşmayı İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da doğruladı.

KÜÇÜKKAYA VE İMAMOĞLU'NDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Görüşmeyi doğrulayan Küçükkaya, "İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştüm. Yıldırım'ın danışmanları ile de görüştüm” dedi.

CHP adayı İmamoğlu, ise Haberturk'e verdiği röportajda görüşmenin ayaküstü olmadığını Küçükkaya ile oturup konuştuklarını açıkladı.Talebin Küçükkaya'dan geldiğini belirten İmamoğlu, "Tabii ki. Bana geldi, zaten, “Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim” dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk. Sorular konusunda da, “Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul’da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele” dedim. " dedi.

Binali Yıldırım'ın danışmanından sert tepki

Moderatör İsmail Küçükkaya'nın 'Yayın öncesi Yıldırım'ın danışmanını aradım' ifadesine yanıt veren Sertbaş, "İsmail Küçükkaya'nın İmamoğlu'nun danışmanıyla görüştüğü duyumunu aldım. Bunun üzerine ben onu aradım. Küçükkaya beni aramadı" dedi. Sertbaş, "Cumartesi akşamı bana gelen bir duyumda İsmail Bey'in Marmara Oteli'nde Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde duyum geldi. Bunun üzerine gece İsmail Bey'i ben aradım. O beni aramadı" dedi.

Sertbaş, Küçükkaya ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün de Binali Bey'le niye görüşmedin? Sayın başkanımızın moderatörlük açıklandıktan sonra hayırlı olsun görüşmeleri olmuştu. Kendisi Binali Bey'le bunun üzerine 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.