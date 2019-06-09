Binali Yıldırım'dan müjde! 200 bin aileye ücretsiz tatil

Binali Yıldırım, İstanbul'da yaşayan 200 bin engelli aileye dönüşümlü olarak anlaşmalı tesislerde birer haftalık ücretsiz tatil imkanı sağlanacağını belirtti.

AYLIK 1000 TL'YE KADAR GELİRLERİ OLABİLECEK

Binali Yıldırım ayrıca "Ev kadınlarının evde ürettiği ürünleri belediye olarak sanal market kurup değerlendireceğiz. Aylık 1000 TL'ye kadar gelirleri olabilecek" dedi.

MOTOSİKLETLERE 15 TEMMUZ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Motosikletler 15 Temmuz ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullandıklarında ücret ödemeyecek. Ayrıca motosikletler için de daha uygun oto korkuluklar yapılacak. Motopark düzenlemesi yapacağız.