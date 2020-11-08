Bingöl 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 12:22:54'de yaşanan depremin derinliğinin 9.15 km olduğu bildirildi.

BİNGÖL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 12.22'de merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyü olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız