Bingöl genç caddesinde Yol genişlemesi kentin çehresini değiştirecek

Bingöl Belediyesi, Genç Caddesi üzerinde bulunan askeriye duvarının yıkımını gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Erdal Arıkan, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Genç Caddemizi genişleterek, yeni imar yollarımız ve yol genişletme çalışmalarımızla çarşı merkezimizin çehresini değiştireceğiz" dedi.

CADDE ÜZERİNDEKİ GENİŞLETME ŞEHRİN CEHRESİNİ DEĞİŞTİRİCEK

Yeni belediye hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte çarşı trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan yeni imar yolları ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Bingöl Belediyesi, Genç Caddesi kısmında kalan askeriye duvarının yıkımını gerçekleştirdi. Trafik güvenliği alındıktan sonra itfaiye araçlarının sulamasıyla gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ekiplerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Arıkan, birinci nizamiye kısmına kadar olan askeriye duvarının kaldırıldığını belirtti. Çalışmanın sonlanmasıyla birlikte bu kısımdaki yol ve kaldırım ağının yaklaşık 13 metre genişletileceğini kaydeden Başkan Arıkan, cadde üzerinde kalan diğer kısım askeriye duvarının kaldırılması için de gerekli girişimlerde bulunduklarını müjdeledi. Tarihi bir ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Arıkan, şunları söyledi:

"Genç Caddemizde bulunan askeriye duvarlarının kaldırılması için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcamıştık. Elhamdülillah verdiğimiz emeğin, gayretin ve çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Yol genişletme ve yeni kaldırım çalışmalarıyla birlikte Genç Caddemize yepyeni bir yüz kazandırıyoruz. Birinci nizamiye kapısı ile Ankara Büyükşehir İlkokulu arasında kalan askeriye duvarının kaldırılması için de Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek'in destekleriyle gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Milli Savunma Bakanlığımıza ve ilgili genel müdürlüklerimize gerekli yazışmalarımızı yaptık. Talebimizin olumlu karşılanmasıyla birlikte duvarın kalan kısmını da yıkacağız İnşallah. Genç Caddemizdeki yol ve kaldırım ağımızı genişleyerek, hem çarşı trafiğimizi büyük oranda rahatlatacağız hem de şehir merkezimin çehresini değiştireceğiz."

Yakın zamanda çalışmalarına start verilecek kent meydanı, modern park, asfalt plenti, gençlik merkezi gibi önemli projelere start vereceklerini de vurgulayan Başkan Arıkan, "Bingöl'ümüze yepyeni bir vizyon kazandırmak, kimlikli bir şehir inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda başlayacağımız projelerimizle şehrimize yeni bir görünüm kazandırmış olacağız. Şehrimizin yarınlarını inşa etme yolunda pek çok önemli projelerimiz mevcut.-Devam eden ve planlanan önemli yatırımlarımız var. Yakın zamanda bir bir hayata geçireceğiz İnşallah. Askeriye duvarının yıkımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen milletvekillerimize, valimize, kamu kurumlarımıza ve sabırla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.