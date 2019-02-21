BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, Vali olmak isteyen öğrenciyi makamında ağırladı

BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, vali olmak isteyen Cumhuriyet Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç'u makamında ağırladı.

Vali Kadir Ekinci, kendisiyle tanışmak ve gelecekte vali olmak isteyen Cumhuriyet Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tunç, annesi Şule Tunç ve kardeşleri Berra ile Sezai'yi makamında kabul etti. Vali Ekinci, vali olma hayalini taşıyan Hayriye Tunç'a daima bir hedefe sahip olmak ve hedefe ulaşmak için de istikrarlı çalışmalar yapmak gerektiğini söyledi. Ziyaret, çeşitli hediyelerin verilmesi ve makamda çekilen hatıra fotoğrafları son buldu.

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