Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre merkez üssü Marmara Denizi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de de 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Rasathaneden alınan bilgiye göre saat 22.36'da merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem kaydedildi. Yerin 17.6 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

BİNGÖL'DE DE ARD ARDA 2 DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 23.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk depremden 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.