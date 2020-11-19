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  3. Bingöl’de devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı!

Bingöl’de devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı!

Bingöl'ün Genç ilçesinde freni boşalan tır devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Bingöl’de devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı!

Bingöl'ün Genç ilçesinde freni boşalan tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Genç-Diyarbakır Karayolu Küpar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı plakalı tır, freni boşalması nedeniyle devrildi. Kazada sürücü yara almazken, tırdan yola yağ ve mazot aktı. Bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Yapılan çalışma ile tır kaldırılırken, temizlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Bingöl’de devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı!



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