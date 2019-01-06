Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl’ün 4 ilçesinde okullara kar tatili

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde taşımalı eğitime, 4 ilçede ise tüm okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kıği, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 07.01.2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.