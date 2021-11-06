Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti! Lütfü Türkkan gece yarısı video yayınladı, özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programında İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi olan Tahir Gümren'e küfür etmişti. Görüntülerde küfür ettiği net şekilde duyulan ancak sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada küfür ettiğini inkar eden Lütfü Türkkan geri adım attı. Sosyal medya hesabından "Milletimize arzımdır…" ifadesini kullanarak bir video paylaşan Lütfü Türkkan özür diledi.

Türkkan yayınladığı özür videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden, burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla bir heyecan, doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum ve bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum."

KARDEŞİ 14 YAŞINDA PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ

Öte yandan Tahir Gümren'in Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997 yılında hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Tahir Gümren, birkaç gün önce Akşener'in Bingöl'e geleceğini duyduğunu ve yanına gidip bir şey söylemeyi ve dilekçe vermeyi düşündüğünü ama buna izin verilmeyeceğini düşündüğünden bağırdığını anlattı. Gümran şunları söyledi:

"Galiba yaşadığım herhalde fotomontajdır veyahut ben rüşvet mi almışım, biri beni mi göndermiş ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Öyle paralarımız yok kimse bizi göndersin de bunu yapsın da şunu yapsın. Ben onu bilmiyorum. Hakkari'ye giderken farklısın, İstanbul'a giderken farklısın, İzmir'e giderken farklısın. Terörle kalkıp oturan insanlarsanız ama utanmadan bizden de oy isterseniz. Onu anlamadım. Eğer şerefi, namusu, haysiyeti varsa, özellikle o milletvekiliyim diyen kişi, beni temsil eden sözde varsa erkek gibi çıksın desin, 'Vallahi ben bu adama hakaret ettim.' ben çıkıp bütün Türkiye'den özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk çocuk sahibiyse, annesi, bacısı, kardeşi varsa kulağımda söylediği o çirkin söz, benim dilim varmıyor. Gerçekten söylemeye dilim varmıyor. Deriz ya, biz namus için yaşarız. Belki ben haykırdım, belki yanımda hasta bir adam, psikolojik sorunu olan bir insan kalkıp bunu söylerdi ama o söz söylenmez. Namus için yaşıyoruz. O sözü bana diyemez ama ben ne yapayım? Çünkü ben tektim, hiçbir şey yapamadım. Biri sağa çekti. Polislere çok teşekkür ediyorum. Bingöl Emniyeti'ne çok teşekkür ederim. Niye? Dediler ki seni buradan çekelim, belli olmaz. Aralarına seni alırlar, yani bir şey yaparlar. Beni çekip götürdüler."

TÜRKKAN'I ŞİKAYET ETTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan hakkında emniyete giderek şikayette bulunduğunu aktaran Gümren, "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral Hanım'a da şunu söyleyin, sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın galiba böyle yapmazdınız. Meclis'e girerken başka, Şırnak'a giderken başka, Hakkari'ye giderken başka. Eğer orası 'Kürdistan', burası 'Kürdistan' ise asıl nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum. Bunların hepsini artık unuttum. Ne diyeceğimizi artık bilmiyoruz. Benim yıllarca içimde olan bir acıydı, yani bir haykırmaktı." ifadelerini kullandı.

"BANA HAKARET, KÜFÜRLER EDEN AYNI O ŞAHIS ALTTAN DA BANA TEKME VURDU"

Olayın ardından tek başına kahvede oturduğunu ve kendisine küfür edeni araştırdığını kaydeden Gümren, şöyle konuştu:

"Gittim fotoğrafını tespit ettim ama dedim ki her şey net olsun. Çünkü kameralar vardı. Burası öyle dağ başı bir yer değil dedim. Gideyim de her şey tespitli olsun. Evet, gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Ayakkabıyla bana vurdu halen yarası var. Bunları çektim, hepsi rapordadır. Bana bu hakareti eden şahıs, bir de utanmadan gidip televizyonda diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşısına çıkıp da oy isteyeceksin ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek oy isteyecek. Hepinizi Allah'a bırakıyorum. Ben Türk adaletine güveniyorum. Ben alt tabanda bir vatandaşım, siz ise en üsttesiniz, milletvekilisiniz. Ben yanıma tek bir kişi alabiliyorum. Bingöl Şehit Aileleri Derneğine sırtımı dayıyorum başka kimsem yok. Bir üstte Allah'ım var."

MERAL AKŞENER İLE DAVALIK OLMUŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini bir paylaşımından dolayı dava ettiğini dile getiren Gümren, "Kadın (Akşener) benim hakkımda şikayette bulunmuştur. Evet ben tepkimi sosyal medya üzerinden verdim ve cezamı da aldım. Eğer bir genel başkan kalkıp da bir vatandaşa her gün, her biri bir avukatı bir vatandaşa mahkeme açıp da kazanıyorsa yazıklar olsun ona. Bir şey daha söyleyeyim. Sen hiçbir yere giderken yargılanmadan, sorgulanmadan nasıl bir davadır bu. Ben Bingöl'de oturuyorum, mahkemem İstanbul Çağlayan'da olmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tebligat görmedim. Suç duyurusunda bulundum. Hepsini Allah'a, Türk adaletine havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "Senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansıdı.

İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti! "Sus yoksa senin bacını s....."