Binlerce kişinin çalıştığı Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyor

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından olan Ford Otosan, fabrikasında üretimi geçici olarak durduracağını bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Yeniköy fabrikasında 26 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yıllık izinler sebebiyle üretime ara verilecek.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada "Yeniköy Fabrikamızda yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verilecektir. Bu dönemde fabrikamızda periyodik bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gölcük ve Eskişehir fabrikalarımızda ise, 14.04.2021 ve 11.05.2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşlar öne çekildiği için, bu kapsamda ilave duruş beklenmemektedir" ifadelerine yer verildi.

FORD OTOSAN NEDEN KURULDU? NE ÜRETİYOR?

Vehbi Koç 1928 yılında Ford’un Ankara distribütörü oldu. Ford desteğini alan Koç ülkede yerli otomobil üretmenin otomotiv sanayisini tetikleyeceğini ve sektörün büyüyeceğini düşünüyordu. Uzun uğraşlar sonucu 1959 yılında Otosan A.Ş. kuruldu ve Türkiye’de otomotiv sektörü adına dev bir adım atılmış oldu. Fabrikanın temellerinin atılması ile Ford marka kamyonların üretimi başlamış oldu. Daha sonra asıl hedef olan Anadol modelleri fabrikada üretilmeye başlandı.

Zamanında binek modeller üretmiş olsa da günümüzde ağırlığını ticari araç ve kamyon üretimi üzerine yoğunlaştıran firma, binek otomobil olarak Anadol ve türevleri, Ford Taunus ve Ford Escort modellerini üretti. Ticari araç olarak ise Transit, Transit Connect, Tourneo Courier ve Transit Courier modelleri üretildi. Ford Transit Connect Türkiye’den Kuzey Amerika’ya ihraç edilen ilk otomobil oldu. Ayni zamanda fabrikalarda motor ve aktarma organları da üretilmiştir.

Günümüzde dünya pazarları için Ford Transit, Tourneo Custom, Transit Custom, Tourneo Courier, Transit Courier hafif ve orta ticari ve Ford Trucks ağır ticari araçları ile Ecotorq ve Duratorq dizel motorları üretmektedir