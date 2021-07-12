Binlerce vatandaş sosyal medyadan ses yükseltti! Otomobil fiyatlarındaki yüksek ÖTV için çözüm istediler

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Özellikle otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar bütçelerine uygun araç almakta zorlanıyor. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarının yüksek olması vatandaşlar önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor. Bu duruma karşı sosyal medya platformu Twitter'da görüşlerini dile getiren vatandaşlar #ötvsizotomobil etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu. Vatandaşlar genel olarak ÖTV'nin kaldırılmasını talep ediyor. Bir kısım ise bu tutarın fazla olduğunu ifade ederek düşürülmesini istiyor.

İşte vatandaşların görüşleri:

- Pandemi dediler, Devlet vurdu, galerici vurdu, al-satçı vurdu, fırsatçı vurdu, olan araba almayı hayal eden, ilk arabasını alacak vatandaşa oldu, ikinci elde normale dönülmesi için #ötvsizotomobil satılması şart oldu, tokat gelecek ki normale dönülecek.

-Devlet gelirleri vergilendirmek yerine ötv gibi dolaylı vergilerle kaynak topluyor. Yerli otomobilin bile 400.000 liraya çıkması zenginleri etkilemiyor. Ancak dar gelirlinin otomobil sahibi olmasını engelliyor.

Artagan’ın yaratacağı kaynak ile #ötvsizotomobil gerçek olacak.

- Şartlı ötv indirimi istiyoruz. 3-4-5 yıl satmama sözüne karşılık üstüne araç kaydı olmayan kişiler ötvsiz araba alabilsin. %200 artan 2.el fiyatları da böylelikle düşer. Halk araba sahibi olur.

- Vergi bir ürünün ederini geçemez, eğer geçiyorsa ona vergi denmez. SOYGUN denir .

-Millet 20-30 yıllık araçlara mahkum edilerek canına kast ediliyor , inşaat çivisi ve gazete kağıdıyla birleştirilen otomobillere 10 yıllık emeğini gömüyor , kendi mezarı olduğunu bile bile #ötvsizotomobil

- Bu halk bu yüksek fiyatları da ÖTV'yi de hak etmiyor... İnsanca yaşamak, güzel bir hayat sürdürmek; Türk halkının hakkı değil mi? Duyurulur...

-Ötv kaldırılsın . Hurda arabalara mecbur bırakıldık.

- İki kuruş birikmiş paramız var o da ötv karşısında kayboluyor

- Gün geçtikçe daha büyük bir çıkmaza sürükleniyor. Bir ülkede fiyatlar hiç durmadan artar mi ya. Devlet eliyle acilen müdahale edilmesi gerekli

- Yat ve pırlantadan ötv yi neden kaldırırsınız ki ? Asıl özel tüketim onlar . Kusura bakmayın da ben burada art niyet ararım .

Kardeşim zengin zaten alıyor zaten alım gücü var daha neyim ötv muafiyeti bu ?

- A ve b segment araçlar ihtiyaç dahilinde gösterilip ötv düşürülebilir, en az 5 yıl satmama sözüne ötv alınmayabilir, ötv matrahları genişletilip çözüm bulunabilir Kısaca çözüm çok #oetvsizotomobil

İki yıl önce 100'e sattığım üzerine 2 yaş eskimiş aracı bugün 200'e alamıyorum.

Bu konuda vatandaş olarak mağdur durumdayız ve ÖTV hususunda düzenleme bekliyoruz.

Lütfen sesimize kulak verin sayın yetkililer.