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BioNTech aşısı hakkında önemli gelişme! 5-11 yaş çocuklarda güçlü antikor oluşturdu

Kovid-19 aşısının geliştiren Pfizer ve BioNTech, faz 2 ve faz 3 çalışmalarında aşının 5-11 yaş arasındaki çocuklarda güçlü bir antikor seviyesi oluşturduğunu duyurdu.

BioNTech aşısı hakkında önemli gelişme! 5-11 yaş çocuklarda güçlü antikor oluşturdu

Koronavirüse karşı acil kullanım onayı alan ilk aşı olan Pfizer ve BioNTech firmalarının ürettiği aşının uygulanma yaşı düşmeye devam ediyor. Son olarak 5-11 yaş grubu çocuklarda denenen aşının denemeleri sonuçlandı. 

GÜÇLÜ ANTİKOR SEVİYESİ 

Pfizer/BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının faz 2 ve 3 çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi (antikor seviyesi) oluştuğu kaydedildi.

BioNTech aşısı hakkında önemli gelişme! 5-1 yaş çocuklarda güçlü antikor oluşturdu

"ONAYLANMASI İÇİN GÜÇLÜ TEMELLER TAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pfizer Başkanı Albert Bourla, ABD'de temmuzdan bu yana çocuklarda Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığına ifade ederek, "Halk sağlığı aşılama ihtiyacını vurguluyor. Klinik deneme sonuçları 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA'ya ve diğer yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz." diye konuştu. 

BioNTech aşısı hakkında önemli gelişme! 5-1 yaş çocuklarda güçlü antikor oluşturdu

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'DEN AÇIKLAMA

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de kış mevsimi başlamadan önce okul çağındaki çocuklar için yetkili makamlara veri sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, 10 Eylül'de, 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının üretimini hazırladıklarını; aşının aynı ancak daha az dozda olacağını açıklamıştı.

BioNTech aşısı hakkında önemli gelişme! 5-1 yaş çocuklarda güçlü antikor oluşturdu

Tayfun Altuntaş
Editör
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