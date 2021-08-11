Biontech aşısı kaç gün arayla yapılıyor? Biontech aşıdan sonra kol ağrısı neden olur, nasıl geçer? Ağrı ne kadar sürer?

Tüm dünyada koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken aşılama sonrası kol ağrısının nedeni ve Sinovac'tan daha çok yapılan Biontech ikinci dozunun ne zaman yapılacağı şu sıralar trend aramalarda yer almaya devam ediyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BİONTECH AŞISI KAÇ GÜN ARAYLA YAPILIYOR?

İki doz halinde uygulanan Biontech aşısının ilk dozunun vurulmasının ardından ikinci doz için sistemden randevular alınmaya başladı. Sistemden otomatik olarak belirlenen Biontech'in 2. dozu için ise 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Biontech CEO'su Uğur Şahin'in yaptığı görüşmede, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan Biontech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

BİONTECH AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER? AĞRI NE KADAR SÜRER?

Biontech aşısı olan vatandaşlar bir süre sonra kol ağrısı, kolda kızarıklık ya da şişlik görüldüğünü belirtmeye başladı. Uzmanlar her aşıda olduğu gibi bu koronavirüs aşılarında da bu gibi belirtileri normal olabileceğini açıklarken aşı yapılan kolunuzu yükseltmenizin yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacağını açıkladı. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacağı söylenirken aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.

AŞININ YAN ETKİLERİ NEDİR? AĞRI NASIL GEÇER? AĞRI NE KADAR SÜRER?

Sık görülen bir diğer yan etki ise yorgunluktur. Bunun için ise mümkünse bol bol dinlenmek ve bol sıvı tüketmek iyi gelecektir. Hafif ateş ve titreme karşısında yeterince sıvı tüketimi ve istirahat faydalı olurken, yine belirlenen sürenin ardından parasetamol içeren ağrı kesici almanız önerilmektedir.

Aşının ardından bir hafta içinde baş ağrısı gelişmesi durumunda sadece parasetamol içeren bir ağrı kesici alınması yeterli olacaktır. Kas ve eklem ağrısı için de istirahat, yeterli sıvı alımı ve parasetamol içeren ağrı kesici tavsiye ediliyor. Aşıdan sonra bir hafta içinde ishal ve kusma gelişecek olursa elektrolit dengesinin korunması adına ağızdan sıvı ve gıda almanız faydalı olacaktır.