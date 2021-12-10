BioNTech aşısı olanlar dikkat! O araştırma ortaya koydu: Yüzde kaç koruyor?

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan aşılara ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkemizde de yapılan Pfizer-BioNTech aşısı ile Moderna aşısının koronavirüse karşı etkinliğine ilişkin yapılan açıklamada bu mRNA aşılarının etkinliğinin 120 gün sonra yüzde 75.1'e kadar düştüğünü ifade edildi. Pfizer-BioNTech aşısının belirli bir süre sonra hastaneye yatışı önleme noktasındaki etkinliğinin azaldığı bildirilirken, 120 gün sonra yüzde 86'dan yüzde 75.1'e indiği belirtildi. Moderna aşısına ilişkin ise aşıyı yaptıranların hastaneye yatış risklerinin ilk dört ayın ardından yüzde 89'dan yüzde 86'ya düştüğü belirtildi.

ARAŞTIRMA OMICRON VARYANTI ÖNCESİ YAPILDI

Araştırmacılar, çalışmanın, korumayı desteklemek için Covid-19 güçlendirici aşılarına duyulan ihtiyacın altını çizdiğini belirtirken, araştırmanın Omicron varyantı keşfedilmeden önce yapıldığı bildirildi.

KİMLER İHTİYAÇ DUYUYOR?

Verilerin CDC tarafından Şubat ayından Eylül'e kadar toplandığı belirtilirken elde edilen bulguların özellikle virüse karşı daha savunmasız kişiler arasında koronavirüs güçlendirici aşılara ihtiyaç olduğunu gösterdiği kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ OMICRON VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Yakın zamanda yapılan yeni araştırmalarda ise, iki doz koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı etkisinin azaldığı, kişilerin üçüncü doz aşı olmalarının ise varyanta karşı etkili olduğu belirtilmişti.

PFIZER'IN CEO'SUNDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Pfizer CEO'su Albert Bourla da, bugün yaptığı açıklamada koronavirüse karşı dördüncü doz aşının gerekebileceğini belirtmiş, BioNTech ile birlikte yeni varyanta karşı Mart ayına kadar aşı geliştirebileceklerini söylemişti.