Biontech aşısı üçüncü doz ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu önerdi, Sağlık Bakanlığı karar verecek

BioNTech aşısı olan kişilerde antikor sayılarının 6 ay sonra düştüğüne dair araştırmaların ardından Bilim Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda üçüncü doz aşıların ne zaman yapılacağına ilişkin aldığı tavsiye kararını Sağlık Bakanlığına iletti.

SON KARAR BAKANLIKTA

CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'un aktardıklarına göre Bilim Kurulu iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşların hatırlatma dozunun 6 ay sonra yapılmasını önerdi. Sağlık Bakanlığı alınan tavsiye kararını onaylarsa üçüncü doz aşılama için vatandaşların randevuları MHRS'ye tanımlanacak.

UĞUR ŞAHİN'DEN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Öte yandan aşıyı geliştiren bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz hakkında şunları söylemişti:

"Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum"

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