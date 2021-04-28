BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı açıklaması: 3. bir doza ihtiyacımız var

Koronavirüs salgınıyla mücadele birçok ülke aşılama sürerken ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile ürettiği aşıyla dünyaya umut olan BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, basın mensupları ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN TARİH VERDİ

Devam eden aşılama çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Şahin, Avrupa'nın önümüzdeki aylarda koronavirüse karşı sürü bağışıklığına ulaşabileceğini ifade ederek, "Avrupa en geç Temmuz ya da Ağustos ayında sürü bağışıklığına ulaşacak" diye konuştu.

"HER YIL BİR BAŞKA DOZ ALMANIN GEREKLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Şahin aşının uygulandığı 6 aydan sonra yüzde 95 olan etkinliğinin yüzde 91'e gerilediğinin tespit edildiğini kaydederek, "Bu doğrultuda aşının koruyuculuğunun yüzde 100'e ulaşabilmesi için 3. bir doza ihtiyacımız var" diye konuştu. Şahin, "Muhtemelen her yıl ya da belki de her 18 ayda bir başka güçlendirici doz almanın gerekli olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN MUTASYONU

Ortaya çıkan Hindistan mutasyonuna da değinen Uğur Şahin, " Hindistan mutasyonunu test etmeye devam ediyoruz. Ancak Hindistan mutasyonunda daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu nedenle etkili olacağından eminim" ifadelerini kullandı.