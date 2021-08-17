BioNTech üçüncü doz aşı için deneyleri tamamladı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada sürerken delta varyantının kullanılan aşıların etkinliğini düşürmesinin ardından üçüncü doz aşının gerekli olup olmadığı tartışılırken dünyada en çok kullanılan aşıyı geliştiren BioNTech ve Pfizer firmaları üçüncü doz aşının gerekli olup olmadığına ilişkin yaptıkları klinik deneylerin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) iletti.

ÜÇÜNCÜ DOZ BELİRGİN ŞEKİLDE ANTİKOR GELİŞTİRDİ

BioNTech'ten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre ilk aşamada deneklerin ikinci doz aşıyı olduktan 9 ay sonra üçüncü doz aşıyı aldıkları belirtildi. Edinilen sonuçlara göre söz konusu dozun koronavirüsün ilk hali ve delta varyantına karşı iki doza kıyasla daha "belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor" geliştirdiği belirlendi. Deneylerin diğer aşamalarından elde edilen sonuçların da kuruma gönderileceği ifade edilirken BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin değerlendirmelerde bulundu.

"İNSANLARIN AŞIMIZA ERİŞİMİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Virüsün bir adım önünde olmak için sürekli çalıştıklarını dile getiren Şahin," Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşımıza erişimini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre güçlendirici aşının daha önce aşılanmış kişilerde enfeksiyon ve hastalık oranlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve gelecek sezonda virüs varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol edebileceğini söyleyen Şahin, ilk verilerin aşının üçüncü dozunun orijinal virüse ve varyantlarına karşı "yüksek koruma sağlanabileceğini hata bunun da aşılabileceğini" gösterdiğini vurguladı.

VERİLER EMA'YA SUNULDU

BioNTech/Pfizer'in gelecek haftalarda üçüncü doz aşının klinik deneylerinin ilk aşamasından elde edilen sonuçları Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yanı sıra diğer yetkili kuruluşlara da iletmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi, geçtiğimiz hafta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin yanı sıra kanser hastalığını yenen kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına onay vermişti. ABD'de şu ana kadar 330 milyonluk nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı oldu.