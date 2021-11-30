BionTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan 'Omicron' varyantı açıklaması: Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir

İlk kez Güney Afrika'da görülmesinin ardından Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya’da da görülen Omicron varyantı tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 26 Kasım Cuma günü adını Omicron olarak duyurduğu varyanta ilişkin konuşan BionTech'in CEO'su Prof Dr. Uğur Şahin, "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemini bir kez daha vurgulayan Şahin, "Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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OMİCRON VARYANTI HAKKINDA

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantına ilişkin 26 Kasım Cuma günü yapılan açıklamada küresel endişeye sebep olan yeni varyant nedeniyle toplantı yapıldığı açıklanmış ve Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı vurgulamıştı.

Öte yandan Omicron varyantına ilişkin açıklamada bulunan bilim insanları bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon belirlendiğini belirtip, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” değerlendirmesinde bulunurken şu ana dek yalnızca 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron (Nu) varyantının belirtileri hakkında Güney Afrika Doktorlar Birliği başkanı Dr. Angelique Coetzee yaptığı açıklamada Omicron varyantının diğer varyantlardan farklı olduğunu söyleyen Coetzee semptomların olağandışı fakat hafif geçtiğini söyledi. Omicron varyantına yakalanan hastaların aşırı yorgunluk ve halsizlikleri olduğunu ifade eden Coetzee hastalarının hiçbiri koku ve tat alma hissini kaybetmedi ifadesinde bulundu. Coetzee, “Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor"